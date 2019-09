Sąd UE wydał korzystny dla Polski wyrok ws. korzystania przez Gazprom z gazociągu Opal

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał korzystny dla Polski wyrok w sprawie korzystania przez Gazprom z gazociągu Opal - poinformowało na Twitterze ministerstwo energii. Sąd uchylił decyzję Komisji Europejskiej dającą rosyjskiemu koncernowi prawo korzystania z gazociągu w 100 proc.

Gazociąg Opal jest odnogą Nord Stream I wzdłuż polskiej zachodniej granicy.

Minister Krzysztof Tchórzewski ocenia, że decyzja sądu i wygrana Polski zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia poważnego kryzysu gazowego na Ukrainie.

"Cieszymy się, że sąd rozstrzygnął tę sprawę w ten sposób. Utrzymuje to bezpieczeństwo energetyczne nasze i Ukrainy na wysokim poziomie. To bardzo ważna decyzja, która rozstrzyga na korzyść interesy państw europejskich" - powiedział dziennikarzom minister Tchórzewski.

Na stronie internetowej pojawił się równocześnie komentarz ministra Tchórzewskiego do wyroku sądu.

"Korzystny dla Polski wyrok Sądu Unii Europejskiej to kolejne, po uchwaleniu dyrektywy gazowej wydarzenie, które ukróca monopol Gazpromu w Europie. To lekcja dla tych, którzy sądzą, że mogą działać na europejskim rynku energetycznym, bez przestrzegania jego zasad" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.

"Wygrana Polski w tej sprawie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia poważnego kryzysu gazowego na Ukrainie, który mógłby uderzyć też w inne państwa regionu, w tym w Polskę" - dodał.

Rzeczniczka KE Anna-Kaisa Itkonen poinformowała PAP, że po unieważnieniu przez Sąd UE we wtorek decyzji KE z 2016 r. ws. gazociągu OPAL zastosowanie ma decyzja z 2009 r. Oznacza to, że Gazprom ma rezerwację na 50 proc. przepustowości OPAL-u, a nie na więcej, o co występował.

"Komisja przyjmuje do wiadomości dzisiejsze orzeczenie Sądu UE w sprawie zmienionej decyzji o wyłączeniu dla OPAL-u (z unijnych regulacji dotyczących energetyki - PAP). Zasada solidarności energetycznej jest bardzo droga Komisji Europejskiej i zgodnie z ustaleniami Sądu UE należy ją wyraźnie brać pod uwagę w przyszłych decyzjach o wyłączeniu. Komisja dokładnie przeanalizuje dzisiejsze orzeczenie" - powiedziała PAP Anna-Kaisa Itkonen.

Czym jest gazociąg OPAL?

OPAL to biegnący wzdłuż niemiecko-polskiej granicy gazociąg, który połączony jest z Nord Streamem.

W 2009 roku OPAL-owi przyznano na 22 lata wyjątkowe traktowanie w ramach unijnego III pakietu energetycznego, który wymaga m.in. dostępu stron trzecich, czyli innych firm, w tym przypadku konkurentów Gazpromu, do infrastruktury przesyłu gazu w UE. Zgodnie z przyznanym wyjątkiem Gazprom miał rezerwację na 50 proc. przepustowości gazociągu OPAL, ale mógł ją zwiększyć, wdrażając tzw. program uwalniania gazu, czyli oferowania części gazu, dokładnie 3 mld m sześciennych, na rynku poza kontraktami.

Gazprom nie spełnił jednak nigdy warunków z decyzji KE z 2009 roku - nie uruchomił programu uwalniania gazu, uznając, że byłoby to nieopłacalne. Ostatecznie został tylko z 50 procentami przepustowości. Tak było aż do 2016 r., gdy Bundesnetzagentur, czyli niemiecki organ regulacyjny, przekazał Komisji swój zamiar zwiększenia, na wniosek Gazpromu, rezerwacji przepustowości dla rosyjskiego koncernu. Komisja się zgodziła.

Polski rząd, a także spółka zależna PGNiG w grudniu 2016 roku złożyły do unijnego sądu pozwy przeciwko KE. Warszawa argumentowała, że postanowienie KE jest niekorzystne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. We wtorek Polska wygrała z Komisją Europejską w Sądzie UE w tej sprawie.

"Gazprom nie będzie mógł używać rurociągu w sposób monopolistyczny"

Wyrok sądu UE spowodował, że Gazprom i Niemcy nie będą mogli używać rurociągu Opal w 100 procentach w sposób monopolistyczny - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki komentując wyrok TSUE ws. gazociągu Opal.

Według premiera "poddanie tego rurociągu regułom konkurencyjnym tworzy lepsze warunki do konkurowania z gazem rosyjskim i dużo lepsze warunki do zapewnienia pełnej suwerenności i bezpieczeństwa, ale też niższych kosztów gazu w Polsce za parę lat, jak będzie gazociąg bałtycki (Baltic Pipe - PAP)" - powiedział Morawiecki.

Dodał, że "już dziś koszty kupowania gazu, znacząco spadły w porównaniu do cen, które musieliśmy płacić +z pistoletem przystawionym do głowy+ przez wiadomo kogo, pod dyktatem cenowym naszego jedynego partnera, niegdyś - kilka lat temu".

Morawiecki wskazał, że "sytuacja się poprawia, a wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE jest dla nas korzystny".

"Wygraliśmy ten spór z Komisją Europejską, to bardzo dobra wiadomość" - powiedział.

Woźniak: Przepisy UE obowiązują wszystkich

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Trybunał Sprawiedliwości UE ws. Gazociągu OPAL jasno potwierdził, że przepisy obowiązują wszystkich w równym stopniu - powiedział we wtorek prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Piotr Woźniak. Dodał, że decyzja Trybunału ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Woźniak ocenił, że decyzja TSUE może spowodować spadek wolumenu gazu przesyłanego przez gazociągi przesyłające gaz z Nord Stream I: OPAL i NEL z prawie 60 mld m sześc. do ok. 40 mld m sześć., a także gazu przesyłanego przez gazociąg Nord Stream I o ok. 12 mld m sześc. Jednocześnie tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę powinien wzrosnąć o ok 12,5 mld m sześc. Dodał, że wyrok TSUE "waży bardzo dużo".

"Przepisy energetyczne prawa europejskiego są po to, aby uniemożliwić monopolizowanie dostępu do gazociągów wewnątrz UE. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że TSUE jasno potwierdził, że przepisy UE obowiązują w równym stopniu wszystkich, w tym rosyjski Gazprom" - powiedział na wtorkowej konferencji prasowej prezes PGNiG Piotr Woźniak.

"Wyrok Trybunału jest wykonalny z dniem ogłoszenia. Zgodnie z nim Gazprom powinien zmniejszyć przesył gazu gazociągiem Nord Stream o 12 mld m sześć. rocznie, do około 43 mld m sześć. rocznie" - dodał.

Prezes PGNiG przypomniał, że dzięki decyzji Komisji Europejskiej z 2016 roku Gazprom mógł przesyłać Nord Streamem 58,8 mld m sześć. gazu rocznie. Gaz ten był następnie przesyłany w głąb Niemiec i wzdłuż zachodniej granicy z Polską gazociągami Nel i Opal.

Zgodnie z wyrokiem TSUE Gazprom musi utrzymywać przepływ gazu przez terytorium Ukrainy gazociągiem Braterstwo, co w opinii Piotra Woźniaka poprawia bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy i całego regionu.

Wyrok z 10 września nie kończy postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdyż Komisja Europejska może się od niego odwołać. Jednak wyrok Trybunału ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Wyrok TSUE ważny dla bezpieczeństwa energetycznego UE

Wyrok sądu UE ws. gazociągu OPAL jest dużym sukcesem Polski i w przekonaniu polskiego rządu będzie miał istotne znaczenie dla konkurencji na rynku gazu oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego UE - głosi przekazane PAP we wtorek oświadczenie MSZ.

Jak zaznaczono w oświadczeniu MSZ decyzja rozszerzała możliwości korzystania przez Gazprom z przepustowości gazociągu Opal "z wyłączeniem zasad konkurencji (z 50 proc. przepustowości do prawie 100 proc. przepustowości), w konsekwencji umożliwiając Gazpromowi przekierowywanie na rynek Unii Europejskiej dodatkowych wolumenów gazu poprzez pełne wykorzystanie przepustowości gazociągu Nord Stream". "Gazprom mógł w związku z tym w szerszym zakresie korzystać z NordStream1, z pominięciem innych gazociągów (biegnących przez Polskę i Ukrainę)" - czytamy.

Decyzję KE polski rząd zaskarżył do Sądu Unii Europejskiej w grudniu 2016 r.; jak podało MSZ "Polskę w sporze z Komisją poparły Litwa i Łotwa, natomiast stanowisko Komisji popierały Niemcy".

Skarżąc decyzję KE, polski rząd podnosił "szereg zarzutów dotyczących naruszenia zasady solidarności energetycznej oraz dyrektywy gazowej 2009/73". "Rząd podniósł ponadto, że kwestionowana decyzja podważa bezpieczeństwo dostaw gazu do Polski i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz wywiera negatywny wpływ na konkurencję. Polska podniosła ponadto zarzuty dotyczące naruszenia zasad solidarności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego i reguł konkurencji" - zaznaczyło MSZ.

Wtorkowy wyrok Sądu UE - podkreślono w oświadczeniu resortu MSZ - "jest dużym sukcesem Polski".

"Sąd Unii Europejskiej podzielił stanowisko polskiego rządu i uznał, że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem zasady solidarności energetycznej. Zdaniem Sądu Komisja nie zbadała, jakie mogą być średnioterminowe skutki – zwłaszcza dla polityki Polski w dziedzinie energetyki – przekierowania na trasę tranzytu Nord Stream 1/Opal części ilości gazu ziemnego przesyłanych uprzednio gazociągami Jamał i Braterstwo" - zaznaczył resort spraw zagranicznych.

W przekonaniu polskiego rządu - oświadczyło MSZ - "wyrok Sądu będzie miał istotne znaczenie dla konkurencji na rynku gazu i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego UE". (PAP/ PAP Biznes)

autor: Radosław Jankiewicz