Ranking spółek Bankier.pl – listopad 2018

Banki Leszka Czarneckiego zdominowały ranking popularności spółek z GPW. Na znaczeniu stopniowo tracą natomiast producenci gier.

Giełdowy listopad upłynął pod znakiem afery KNF, która to rozpoczęła się od opublikowanych rozmów Leszka Czarneckiego z (już byłym) przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego, Markiem Chrzanowskim. Według cytowanego przez „Gazetę Wyborczą” zawiadomienia do prokuratury, Marek Chrzanowski miał zaproponować Leszkowi Czarneckiemu zaoferowanie wskazanemu prawnikowi wynagrodzenia w postaci 1 procenta kapitalizacji Getin Noble Banku. Ten wątek, jak i inne, w tym chociażby już słynny „plan Zdzisława” opisaliśmy w „Przewodniku po aferze KNF” oraz "Kalendarium afery KNF".

Szum medialny wokół Leszka Czarneckiego natychmiast odbił się na notowaniach jego banków, które w ostatnim miesiącu po raz kolejny doświadczyły ogromnych przecen. Getin Noble potaniał w tym czasie o 39 proc., Getin Holding o 36 proc., a Idea Bank o 23,3 proc. Na koniec miesiąca wszystkie powyższe spółki opublikowały ponadto wyniki za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, które delikatnie mówiąc nie zachwyciły – wykazano bowiem duże straty. Wszystko to złożyło się na fakt, że w rankingu spółek Bankier.pl te podmioty absolutnie królują.

Po kilku miesiącach liderowania swoją pozycję na rzecz Getin Noble musiał bowiem odstąpić CD Projekt (spadek na miejsce drugie). Nie oznacza to jednak, że ostatni okres w przypadku największego polskiego producenta gier był nudny. Spółka w tym czasie zaprezentowała wyraźnie niższe od oczekiwań wyniki za III kwartał 2018 roku, a także poinformowała o niższej od założeń sprzedaży gry „Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści”. Te wyraźnie negatywne informacje doprowadziły do dalszej przeceny CD Projektu (-10 proc. w listopadzie), co zresztą szło w parze ze spadkami w niemal całej branży gamingowej.

Ranking popularności spółek Bankier.pl - listopad 2018 Lp. Spółka Ticker Miejsce w poprzednim rankingu 1 Getin Noble GNB poza "10" 2 CD Projekt CDR 1 3 JSW JSW 4 4 Idea Bank IDA poza "10" 5 Farm 51 F51 2 6 Tauron PE TPE 6 7 KGHM KGH 5 8 PGE PGE 10 9 Krezus KZS 3 10 Getin Holding GTN poza "10" Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Na podium wskoczyła także Jastrzębska Spółka Węglowa, która doświadczyła sporych spadków po publikacji wyników (-11,4 proc.). W trzecim kwartale 2018 roku zysk netto wyniósł 347 mln zł wobec 360,4 mln zł rok wcześniej, a także był niższy niż zakładał konsensus PAP. Spółka pomimo tego poinformowała, że będzie chciała wypłacić dywidendę za obecny rok oraz, że zakłada wzrost produkcji węgla w 2019 o kilka procent rdr.

Producenci gier tracą blask?

Spadek CD Projektu z pierwszego miejsca rankingu nie jest jednak jedyną złą informacją dla gamingu. W tym samym czasie z podium wyleciał The Farm 51, który niedawno po raz kolejny wykazał straty, a wycena spółki znajduje się już zdecydowanie poniżej poziomów tuż sprzed premiery „World War 3”. Co więcej, w sumie oprócz tych dwóch podmiotów w pierwszej dziesiątce nie znalazł się już żaden inny producent gier. Po tym jak już jakiś czas temu z czołówki popularności wypadł chociażby 11 bit, to tym razem przyszła z kolei pora na PlayWay. Za główny powód należy tu jednak chyba uznać głównie brak znaczących premier w ostatnim czasie.

Na forum również trochę zmian

W rankingu wciąż utrzymują się natomiast m.in. spółki energetyczne – Tauron i PGE, które zdają się ostatnio przeżywać małą hossę i w końcu zaczęły nieco rosnąć po wielu miesiącach posuchy. Ten pierwszy w listopadzie zwyżkował o 26,4 proc., natomiast PGE o 11 proc.

Pozycję lidera najpopularniejszych spółek na forum utrzymał The Farm 51, choć pisze się już o nim znacznie mniej niż w październiku (23 626 postów w stosunku do 31 921 przed miesiącem). Oprócz Getin Noble do pierwszej piątki wskoczyło natomiast Jujubee, którego ostatnia produkcja „Kursk” została bardzo chłodno przyjęta, co spowodowało przecenę akcji aż o 67 proc. W ostatnich dniach na temat nieudanej premiery postanowiła się już nawet wypowiedzieć sama spółka.

Najpopularniejsze spółki na forum Bankier.pl - listopad 2018 Lp. Spółka Ticker Liczba postów w listopadzie 1 Farm 51 F51 23 626 2 Krezus KZS 14 234 3 CD Projekt CDR 9 538 4 Jujubee JJB 6 500 5 Getin Noble GNB 6 493 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Ranking popularności spółek Bankier.pl jest narzędziem pokazującym popularność spółek giełdowych wśród osób korzystających z portalu. Podczas tworzenia rankingu pod uwagę brana jest liczba wyświetleń bankierowego profilu spółki podczas ostatnich 30 dni. Zestawienie na bieżąco mogą śledzić użytkownicy Bankier.pl. Ranking forumowej popularności jest z kolei dostępny w sekcji giełda

Adam Hajdamowicz