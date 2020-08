Śledztwo prokuratury w sprawie nabycia sieci sklepów Małpka

fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / Bankier.pl

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie działania na niekorzyść Forteam Investments Ltd w związku ze zdarzeniami towarzyszącymi nabyciu w 2015 roku sieci sklepów Małpka - podał amerykański fundusz private equity Delta Capital, właściciel Forteam, w komunikacie prasowym.

Fundusz podał, że w ramach prowadzonego śledztwa prokuratura będzie badać, czy przedstawiciele Forteam zostali oszukani podczas podpisywania umowy gwarancyjnej w 2015 r. towarzyszącej nabyciu spółki Małpka. Wtedy ówczesny jej właściciel zapewniał, że posiada wystarczający majątek, który pozwoli wywiązać się z zawartej w umowie gwarancji. Dla Forteam była to kluczowa kwestia decydująca o prowadzeniu dalszych interesów i zainwestowaniu w sieć Małpka Express.

Kolejny czyn, który zbada prokuratura to świadome doprowadzenie do uszczuplenia zaspokojenia Forteam poprzez zmniejszenie o co najmniej 12,6 mln zł majątku spółek będących stroną umowy gwarancyjnej towarzyszącej zakupowi sieci Małpka Express.

Trzecie oskarżenie dotyczy prania brudnych pieniędzy. Prokuratura sprawdzi, czy zbywanie, w celu uszczuplenia zaspokojenia Forteam, objętych sądowym zabezpieczeniem akcji spółki Czerwona Torebka pomiędzy powiązanymi ze sobą podmiotami nie odbyło się z naruszeniem przepisów prawa.

W roku 2015 Forteam nabył od Czerwonej Torebki 100 proc. akcji spółki Małpka, właściciela sieci sklepów Małpka Express. Od 2018 r. fundusz pozostaje w sporze cywilnym z Mariuszem Świtalskim.

W marcu 2020 roku Forteam Investments uzyskał sądowe postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia przeciwko Mariuszowi Świtalskiemu oraz kontrolowanym przez niego spółkom należącym do Sowiniec Group. Roszczenie Forteam Investments wynosi ponad 300 mln zł i dotyczy nabycia spółki Małpka.

Jak podano, zabezpieczenie zostało uzyskane w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie w dalszym postępowaniu cywilnym przeciwko Mariuszowi Świtalskiemu dot. umowy gwarancyjnej zawartej z Forteam w związku z nabyciem przez Forteam spółki Małpka od spółki Czerwona Torebka, kontrolowanej przez Mariusza Świtalskiego.

Forteam Investments Ltd. kupił w 2015 roku spółkę Małpka za 362,3 mln zł. (PAP Biznes)

epo/ osz/