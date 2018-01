Podwyżki w Biedronce

Pracownicy Biedronki otrzymają podwyżki od 200 do 500 zł miesięcznie w zależności lokalizacji, stażu pracy i stanowiska. Jest to czwarta podwyżka w Biedronce w ciągu dwóch lat.

Od stycznia wyższe wynagrodzenia będą otrzymywać sprzedawcy-kasjerzy, kierownicy sklepów i ich zastępcy, magazynierzy, magazynierzy kompletacji oraz inspektorzy w centrach dystrybucyjnych. W sumie podwyżkami objętych zostało ponad 60 tys. osób - informuje Jeronimo Martins Polska, właściciel Biedronki.

Początkujący sprzedawcy-kasjerzy pracujący na pełny etat zarabiają na co najmniej 2650 zł brutto, wliczając w to nagrodę za brak nieplanowanych nieobecności. Pierwszą podwyżkę otrzymają po roku pracy, natomiast po trzech latach kolejną - ich zarobki wzrosną do co najmniej 2950 zł brutto. Na wyższe wynagrodzenie mogą liczyć osoby pracujące w wybranych lokalizacjach, np. w Warszawie sprzedawca-kasjer z trzyletnim stażem może liczyć na 3550 zł brutto.

Magazynierzy i magazynierzy kompletacji zarobią od od 3050 zł do 4000 zł brutto przy uwzględnieniu nagrody za brak nieplanowanych nieobecności w danym miesiącu.

Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci Biedronka, jest drugą co do wielkości firmą w Polsce i największym prywatnym pracodawcą w kraju. Biedronka posiada obecnie ponad 2750 sklepów, zlokalizowanych w ponad 1000 miejscowości. Firma stale zwiększa zatrudnienie – w samym 2017 r. o ok. 5 tys. osób. Aktualnie JMP ma ponad 65 tys. pracowników.

