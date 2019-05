PlayWay wyraźnie przebił prognozy

W pierwszym kwartale PlayWay zarobił o wiele więcej niż przewidywali rynkowy analitycy.

Jak wynika z raportu opublikowanego przez producenta gier, w pierwszym kwartale jego przychody zamknęły się w kwocie 22,5 mln zł. To wynik zbliżony do odnotowanego w ostatnim kwartale 2018 r., a jednocześnie aż o 88 proc. wyższy niż na początku 2018 r. Analitycy spodziewali się tym czasem jedynie 15,1 mln zł.

Na uwagę zasługuje oczywiście także zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, który w przypadku PlayWaya sięgnął w pierwszym kwartale 11,6 mln zł. Rynkowi analitycy spodziewali się wyniku ponad dwukrotnie niższego, na poziomie 5,4 mln zł. Mimo uzyskanego rezultatu, zysk netto spółki okazał się o 21,7 proc. niższy niż przed rokiem.

- W pierwszym kwartale 2019 roku Grupa prowadziła intensywne działania marketingowe na rzecz gier PC: Car Mechanic Simulator 2018 oraz Thief Simulator, czego efektem był utrzymanie, przez ten okres, wysokiej sprzedaży obu tytułów. Udane premiery odnotowały: Car Mechanic Simulator 2018 - Maserati REMASTERED DLC, oraz Plane Mechanic Simulator. Trwały także przygotowania do ważnych premier II kwartału, przede wszystkim gry UBOAT oraz płatnego dodatku Garden Flipper (do gry House Flipper). Pierwszy kwartał to również kontynuacja badań potencjału nowych produkcji, oraz wspieranie budowania Steam Wishlist wielu nadchodzących gier z grupy PlayWay – czytamy w komunikacie spółki.

Wyniki PlayWay w pierwszym kwartale 2019 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes (dane w mln zł) 1Q2019 wyniki kons. różnica r/r q/q Przychody 22,5 15,1 48,9% 88,1% -1,5% EBITDA 12,5 7,9 58,4% 139,9% -12,5% EBIT 12,4 7,8 60,1% 140,4% -12,5% zysk netto j.d. 11,6 5,4 116,3% -21,7% 18,5% marża EBITDA 55,4% 52,3% 3,15 11,98 -6,96 marża EBIT 55,2% 51,3% 3,98 12,02 -6,95 marża netto 51,6% 35,6% 15,98 -72,32 8,74

- Zespoły z grupy PlayWay skupiały się na tworzeniu gier, które mogłyby być wydane w bieżącym roku, a do najważniejszych produkcji zaliczyć trzeba: Bum Simulator, CMS 2018 PS4/X1, Car Mechanic 19 Mobile, Junkyard Simulator, Cooking Simulator, The Beast Inside, Deadliest Catch, oraz Mr. Prepper – dodano.

