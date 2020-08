fot. Mintr / Shutterstock

Rekordziści "zarobią" do 1700 zł na koncie biznesowym. Banki kuszą przedsiębiorców premiami m.in. za otwarcie rachunku firmowego oraz za wykonywanie przelewów do ZUS czy US na określoną kwotę - wynika z analizy Bankier.pl.

Sześć banków z lipcowego rankingu najtańszych kont firmowych oferuje premie za wykonywanie określonych aktywności - m.in. za zrobienie przelewów do ZUS, instalację terminalu oraz wykonywanie transakcji bezgotówkowych. Na Bankier.pl sprawdziliśmy, ile dokładnie mogą "zarobić" przedsiębiorcy na rachunkach biznesowych.

Ranking najtańszych kont firmowych Bankier.pl z największymi premiami - sierpień 2020 r. Nazwa banku Nazwa rachunku Opłata za prowadzenie Suma bonusów z wykonywanie aktywności 1 Alior Bank iKonto Biznes 0 zł 1 700 zł 2 Bank Pekao 1000 zł premii dla firm z Kontem Przekorzystne Biznes - II edycja 0 zł 1 000 zł 3 Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia (promocja) 0 zł 900 zł 4 Nest Bank BIZnest Konto 0 zł 400 zł 5 Bank Millennium Konto firmowe z premią do 500 zł 0 zł 500 zł 6 Envelo Bank EnveloKonto Firmowe 0 zł 200 zł Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 26.08 porównywarki produktów finansowych www.bankier.pl/smart

Pozycja produktów bankowych w sierpniowym rankingu kont firmowych z premią uzależniona jest od dwóch czynników. Pierwszym kryterium determinującym miejsce jest opłata za prowadzenie rachunku bankowego. Dla kont z kwartalnego rankingu najtańszych kont biznesowych dla przedsiębiorców sprawdzaliśmy aktualne promocje związane z wykonywaniem aktywności.

„1500 zł dla firm” plus „200 zł na start” od Alior Banku

Alior Bank zajął pierwsze miejsce w sierpniowym rankingu kont firmowych z premią. Klienci posiadający rachunek biznesowy iKonto Biznes zyskają nawet 1700 zł, w tym 200 zł za otwarcie konta firmowego oraz 1500 zł za wykonanie określonych przez bank premiowanych aktywności.

Przedsiębiorcy otwierający rachunek iKonto Biznes za założenie konta firmowego i wykonanie w ciągu miesiąca minimum czterech transakcji kartą lub kartami płatniczymi, które zostały wydane do rachunku otrzymają 200 zł. Bonus zostanie przyznany użytkownikowi, który wykona co najmniej cztery transakcje we wrześniu oraz cztery transakcje w październiku 2020 r. - łącznie osiem płatności bezgotówkowych.

W ramach promocji „1500 zł dla firm” klienci otrzymują pieniądze za wykonywanie określonych działań na koncie bankowym. Należy do nich premia za:

pierwszy w miesiącu przelew do ZUS (min. 250 zł) lub do US (min. 500 zł) – 30 zł ,

, pierwszy w miesiącu przelew SEPA (min. 100 euro) – 10 zł ,

, miesięczne transakcje kartą na kwotę min. 500 zł – 10 zł ,

, skorzystanie z oferty kas fiskalnych (jeżeli na Rachunek Uczestnika wpłynie bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł) – 15 zł.

Wśród pozostałych bonusów oferowanych w ramach promocji „1500 zł dla firm” przedsiębiorcy mogą otrzymać premię za utrzymanie średniego salda miesięcznego na określonym w regulaminie poziomie:

do 2 500 zł – 0 zł ,

, od 2 500 zł do 10 000 zł – 5 zł ,

, od 10 000,01 zł do 25 000,00 zł – 10 zł,

od 25 000,01 zł do 50 000,00 zł – 20 zł ,

, od 50 000,01 zł do 100 000 zł – 40 zł ,

, od 100 000,01 zł do 150 000 zł – 50 zł ,

, od 150 000,01 zł – 60 zł.

W ciągu jednego miesiąca przedsiębiorca może maksymalnie "zarobić" 125 zł za wykonywanie premiowanych aktywności na koncie biznesowym. Promocja jest ważna do odwołania. W Alior Banku użytkownicy rachunku bankowego iKonto Biznes nie płacą za prowadzenie rachunku.

Bank Pekao do „1000 zł dla firm”

Na drugiej pozycji w zestawieniu rachunków biznesowych z bonusami jest promocja od Banku Pekao. Klienci posiadający Konto Przekorzystne Biznes mogą dostać do 1000 zł. Na kwotę składają się premie za cztery główne aktywności. 300 zł można zyskać za otworzenie Konta Przekorzystne Biznes po spełnieniu następujących warunków:

wykonanie przelewu do ZUS (min. 100 zł) miesięcznie w trzech dowolnych miesiącach,

dokonanie min. 1 transakcji bezgotówkowej (min. 100 zł) kartą w terminie do 3 miesięcy,

wykonanie przelewu innego niż do ZUS (min. 100 zł) przez aplikację mobilną PeoPay lub stronę internetową.

Drugą premiowaną aktywnością przez Bank Pekao jest zawarcie umowy o terminal płatniczy, nagradzany kwotą w wysokości 200 zł. W celu otrzymania nagrody klienci muszą przez kolejne 3 miesiące po zawarciu umowy przyjąć na nim płatności na kwotę min. 500 zł w każdym miesiącu.

Kolejną nagradzaną aktywnością są działania w kantorze walutowym. Żeby otrzymać bonus w wysokości 200 zł, przedsiębiorca musi w ciągu 3 miesięcy wykonywać transakcje wymiany walut pomiędzy swoimi rachunkami na kwotę min. 20 tys. zł. Premii nie mogą otrzymać osoby prowadzące kantory, lombardy, TAXI, agencje towarzyskie, kasyna, działające w branży turystycznej oraz zajmujące się produkcją lub sprzedażą broni palnej.



Czwartą premiowaną aktywnością dla przedsiębiorców posiadających Konto Przekorzystne Biznes jest zawarcie umowy o kredyt, pożyczkę lub kartę kredytową. Jednorazowo można zyskać premię w wysokości 300 zł. Klient żeby otrzymać bonus musi podpisać umowę na kwotę kredytu lub pożyczki wyższą niż 20 tys. zł. W przypadku karty kredytowej jej limit musi wynieść min. 20 tys. zł.

Promocja ważna jest do 30 września. Prowadzenie Konta Przekorzystnego oferowanego w Banku Pekao jest darmowe.

Santander Bank Polska – 900 zł zwrotu dla przedsiębiorców

Santander Bank Polska kusi przedsiębiorców zwrotem gotówki do 900 zł na Koncie Firmowym Godnym Polecenia. W ramach „Promocji dla przedsiębiorców IV” posiadacz rachunku firmowego w Santanderze otrzyma maksymalnie 150 zł miesięcznego zwrotu środków za transakcje wykonane kartą w ciągu pierwszych 6 miesięcy od otworzenia konta.

Premia wypłacana przez bank odpowiada 3 proc. wysokości płatności bezgotówkowych. Dodatkowym warunkiem uprawniającym do otrzymania bonusu jest wykonanie przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego na kwotę co najmniej 200 zł.

Promocja oferowana przez Santander ważna jest do 30 września. Prowadzenie rachunku bankowego Konto Firmowe Godne Polecenia jest darmowe przez pierwsze 24 miesiące.