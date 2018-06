Najlepsze bankowe aplikacje mobilne – czerwiec 2018

Wejście do Polski Apple Pay na nowo zwróciło oczy klientów banków na bankowość mobilną. Z tej okazji ponownie postanowiliśmy się przyjrzeć aplikacjom bankowym, żeby sprawdzić, co dobrego oferują swoim użytkownikom.

Od ubiegłej edycji rankingu minął kwartał. Od tego czasu sporo się zmieniło na rynku – banki dodawały nowe funkcje, a Apple w końcu uruchomił w Polsce Apple Pay, którego funkcjonalność została wdrożona przez 9 banków działających w Polsce. My przy okazji poniższego zestawienia co prawda analizujemy same aplikacje (a więc nie uwzględniamy dostępności Google Pay, Apple Pay czy Garmin Pay), ale jeśli chcecie sprawdzić, w którym banku możecie liczyć na pozostałe systemy płatności, zapraszamy do sprawdzenia naszej mapy płatności mobilnych.

W rankingu pod lupę wzięliśmy aplikacje 16 banków komercyjnych. Trzech marek bankowych zabrakło ze względu na niedostarczenie ankiety w terminie.

Najlepsze aplikacje mobilne banków – czerwiec 2018

Zwycięzcą ponownie zostaje mBank – w nowej punktacji zdobył 43 z 50 punktów możliwych do uzyskania. Wysoką pozycję zawdzięcza najlepszemu zapleczu płatniczemu – uzyskał w tej kategorii maksymalną liczbę punktów oraz bardzo solidnej obsłudze klienta w kwestii zarządzania finansami na urządzeniu mobilnym.

Co najmniej 40 pkt zdobyły także banki, które plasują się na kolejnych miejscach podium. Srebro trafia w tym miesiącu do ING Banku Śląskiego, który otrzymał tylko jeden punkt mniej od zwycięzcy. To jedyny bank w zestawieniu, któremu udało się zdobyć komplet punktów za zarządzanie finansami. dobry wynik dotyczył także płatności aplikacją, ale bank z lwem stracił 2 pkt za brak funkcji skanowania kodów QR i faktur.

Najlepsze aplikacje bankowe - czerwiec 2018 Lp. Bank Metody logowania i autoryzacja transakcji Płatności aplikacją i wypłaty gotówki Zarządzanie finansami Usługi dodatkowe Suma punktów 1. mBank 3 10 20 10 43 2. ING Bank Śląski 3 8 22 9 42 3. Bank Millennium 3 10 16 11 40 4. Bank Zachodni WBK 2 10 16 9 37 5. Bank Pekao 4 8 20 4 36 6. Getin Bank 3 8 16 6,5 33,5 7. PKO Bank Polski 3 10 14 6 33 8. Orange Finanse 2 8 10 5 25 9. Raiffeisen Polbank 3 6 10 0 19 10. Bank BGŻ BNP Paribas 4 6 7 1,5 18,5 11. eurobank 2 2 12 1 17 12. Credit Agricole Bank Polska 1 6 6 3 16 13. Citi Handlowy 2 2 6 3,5 13,5 14. Nest Bank 1 2 10 0,5 13,5 15. Envelo Bank 1 2 7 3 13 16. Plus Bank 2 2 8 1 13 Źródło: opracowanie Bankier.pl na podstawie kwestionariuszy; stan na 25 czerwca 2018 r.

Podium zamyka Bank Millennium z 40 pkt. Pełny zakres punktów za bogactwo rozwiązań płatniczych oraz solidne porcje punktów uzyskane w pozostałych kategoriach pozwoliły aplikacji Banku Millennium obronić trzecie miejsce z marcowego rankingu bankowych aplikacji mobilnych.

Jak przyznawaliśmy punkty

Nie zmieniliśmy kategorii punktowych względem poprzedniego zestawienia. Banki wciąż zdobywały punkty w czterech kategoriach: metody logowania i autoryzacja transakcji, płatności aplikacją i wypłaty gotówki, zarządzanie finansami i usługi dodatkowe. Wprowadziliśmy jednak drobną zmianę w punktacji – maksymalnie liczba punktów do uzyskania wyniosła 50 pkt.

Kategoria metody logowania i autoryzacja transakcji wciąż odpowiada za 4 pkt – oceniamy w niej metody autoryzacji użytkownika i transakcji.

W części poświęconej płatnościom i wypłatom gotówki do zdobycia było 10 pkt za dostępne metody dokonywania transakcji mobilnych – im więcej dostępnych dla klienta, tym wyższa ocena. Pod uwagę braliśmy m.in. HCE, BLIK-a czy przelewy na telefon.

Najwyżej punktowaną kategorią pozostaje zarządzanie finansami – tu zaszła jednak drobna zmiana, zamiast 20, teraz banki mogą w niej uzyskać maksymalnie 22 pkt. Liczyła się m.in. możliwość zawierania nowych umów produktowych, obsługa kantorów i kont walutowych czy funkcje dostępne jeszcze przed zalogowaniem się do aplikacji.

Ostatnia kategoria – usługi dodatkowe – to kolejne 14 pkt do uzyskania. W tym przypadku ocenialiśmy nieco mniej standardowe funkcje, ale nadal przydatne użytkownikowi, jak np. możliwość zakupu biletu komunikacji miejskiej, zapisywanie paragonów czy przechowywanie danych kart lojalnościowych.

Mateusz Gawin