"Mój prąd" – w pierwszym tygodniu programu 170 wniosków oraz 80 tys. zł płatności

Statystyki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po pierwszym tygodniu działania programu „Mój prąd" pokazują 170 przyjętych wniosków i 80 tys. zł pierwszych płatności.

Pierwszy tydzień programu „Mój prąd”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podsumowuje pierwszy tydzień funkcjonowania priorytetowego programu „Mój prąd". NFOŚiGW przyjął 170 wniosków o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych oraz zrealizował pierwsze płatności na kwotę 80 tys. zł.

na łączną kwotę 390 tys. zł. zostało w ubiegłym tygodniu pozytywnie rozpatrzonych i zaakceptowanych przez ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Moc zainstalowanych urządzeń to 458,95 kW. Na podstawie bieżących konsultacji wprowadzona została zmiana - w programie może wziąć udział każda inwestycja zakończona po 23 lipca 2019 roku. W pierwszej wersji programu mogły to być inwestycje zakończone po dniu ogłoszenia konkursu.

"Mój prąd" – jak złożyć wniosek?

Dotacje w ramach programu „Mój Prąd” przeznaczone są dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. W ramach dofinansowania beneficjent może otrzymać zwrot do 50% kosztów poniesionych na instalację paneli słonecznych, ale w kwocie nieprzekraczającej 5 tys. zł. na jedną inwestycję. O tym, jak złożyć wniosek, pisaliśmy tutaj.

Zgłoszenia w ramach pierwszego naboru przyjmowane będą do końca 2019 roku lub do wyczerpania środków. Budżet projektu wynosi 1 mld zł. Jak informuje NFOŚiGW, kolejny nabór planowany jest od początku 2020 roku. Wnioski o dofinansowanie dostępne są do pobrania na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dominika Florek