Miasta zapłacą podatek od betonu

PKP PLK: do 26 sierpnia samorządy mogą składać wnioski do Programu Kolej Plus

Do 26 sierpnia br. jednostki samorządu terytorialnego mogą składać do PKP Polskich Linii Kolejowych wnioski do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus - poinformowała w piątek spółka. Program dot. przywracania połączeń kolejowych.