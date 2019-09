Kuczyński: Koniec ery Maria Draghiego

Na przedostatnim posiedzeniu decyzyjnym w karierze Maria Draghiego jako prezesa Europejskiego Banku Centralnego zapadły przełomowe decyzje, mimo że były one zgodne z oczekiwaniami rynku.

Stopa depozytowa spadła o 0,1 pp. do -0,5 proc. To pierwsza zmiana stóp od 3,5 roku i jednocześnie nowy rekord ich poziomu. Do tego w pierwszym dniu urzędowania nowej prezes banku Christine Lagarde EBC ruszy ponownie ze skupem obligacji krajów strefy euro w skali 20 mld euro miesięcznie.

