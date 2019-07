Play uruchamia internet stacjonarny. Ruszy w przyszłym roku

Play od przyszłego roku będzie oferował internet stacjonarny. Fioletowej sieci pomoże w tym sieć szerokopasmowa i routery należące do Vectry – informuje serwis Spidersweb.pl.

Obie sieci współpracowały już wcześniej. Play udostępniał Vectrze swoje stacje bazowe, dzięki czemu ta mogła być operatorem wirtualnym. Teraz Vectra dostarczy routery, które będzie sprzedawał Play i będzie odpowiadała za podłączanie internetu. Tym samym Play dołączy do Plusa, Orange i T-Mobile, które także oferują internet światłowodowy swoim klientom.

Jak informuje serwis Spidersweb.pl, dzięki kooperacji z Vectrą abonenci Play będą mogli wykupić internet stacjonarny o przepustowości 600 Mb/s. Vectra w najbliższym czasie planuje przyspieszyć prędkość internetu do 1 GB/s.

Umowa objęła także połączenie systemów IT obu operatorów. Marketingiem i dystrybucją ma zająć się jednak samodzielnie Play.

Operator zamierza rozwijać także sieć 5G. W tym celu za ok. 410 mln zł przejął firmę 3S i należącą do niej sieć światłowodową o długości ok. 3,8 tys. km, a także służące do przechowywania danych klastry data center w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Bytomiu.

Marcin Kaźmierczak