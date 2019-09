"Przyjaciele" warci miliardy. Świętują 25 lat serialu

22 września minie 25 lat od momentu, w którym stacja NBC wyemitowała pierwszy odcinek "Przyjaciół". Historia sześciu, w większości neurotycznych, nowojorczyków podbiła serca całego świata. Serial okazał się być kurą znoszącą złote jajka.

Mimo lat "Przyjaciele" wciąż należą do najchętniej oglądanych seriali na świecie i nie zmieniły nawet tego takie produkcje jak "Jak poznałem Waszą matkę" czy "Teoria Wielkiego Podrywu". Jak obliczyło "Market Place", studio Warner Bros. zarabia na samym serialu 1 mld dolarów rocznie.

Dzięki powtórkom zarabiają także aktorzy. Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry i David Schwimmer mają z tych pieniędzy po 2 proc., a więc każdy z nich co roku otrzymuje z tego tytułu przelew na 20 mln dolarów.

Na tym nie koniec. Otóż Netflix miał zapłacić za roczną licencję na pokazywanie "Przyjaciół" w 2019 roku 100 mln dolarów, choć niektórzy spekulują, że w dokumencie może być mowa o przedłużeniu jej na następne lata.

Ile zarabiali aktorzy?

Pierwszy odcinek miał swoją premierę 22 września 1994 roku i wówczas zgromadził przed telewizorami około 22 mln ludzi. Ten siedmiostronnictowy scenariusz wyznaczył nowe standardy dla sitcomów na następne lata. Każdy z obsady zarabiał za każdy odcinek w pierwszym sezonie 22,5 tys. dolarów. Gaże sześciu "Przyjaciół" stopniowo rosły: 40 tys. dolarów za odcinek w 5. sezonie, 75 tys. dolarów w 6. sezonie (po nakręceniu 24 odcinków każdy z aktorów zarobiłby więc 1,8 mln dolarów), a pod koniec sezonu 8. sprzymierzyli siły, by wynegocjować 1 mln dolarów za odcinek.

Jak napisał "The New York Times", były to rekordowe gaże, które wypłacano aktorom za grę w 30-minutowym odcinku. Krążyły nieoficjalne informacje, że serial miał się zakończyć na 9. sezonie. Producenci jednak zdecydowali nakręcić 10. i tym samym aktorzy zachowali swoje bajońskie zarobki.

Warto wspomnieć, że "wspaniała szóstka" sprzymierzyła się w sprawie zarobków już od sezonu 2. Wówczas wynegocjowali, by każdy z nich otrzymywał takie samo wynagrodzenie.

Która z postaci zarabiała najwięcej w "Przyjaciołach"? Chandler był najlepiej i najstabilniej zarabiająca postacią serialu, choć żaden z jego przyjaciół do końca nie wiedział, czym się zajmuje. Gdy poznaliśmy go na ekranie, zarabiał około 50 tys. dolarów rocznie, później doszedł do 100 tys., by jego wynagrodzenie gwałtownie zmalało po zmianie pracy na coprywritera. Monica po licznych perypetiach miała "na rękę" 80 tys. dolarów rocznie jako szef kuchni w Javu. Ross jako paleontolog w muzeum dostawał 75 tys. dolarów rocznie, a Rachel w swojej karierze w domach mody osiągnęła płace na poziomie 55 tys. dolarów rocznie. Jako aktor Joey przeżywał wzloty i upadki. W trakcie kręcenia opery mydlanej "Dni naszego życia" zarabiał nawet 130 tys. dolarów rocznie. Nie udało się ustalić wynagrodzenia Phoeby. Źródło: "The Independent"

Nie wspominając już, że zarabiają nie tylko na wznawnianiu serialu w różnych stacjach, ale na gadżetach. Można m.in. kupić, oprócz oczywistych koszulek i figurek, kawę z Central Perku,

książkę kucharską z przepisami z serialu (w tym słynny przekładaniec Rachel z wołowiną i bitą śmietaną),

czy klocki lego z serii "Przyjaciele".

Could we BE any more excited to build Central Perk?! ☕️ #Friends25 https://t.co/ID4dAfG8TZ pic.twitter.com/MQDHFnym4V — LEGO (@LEGO_Group) 8 sierpnia 2019

"Przyjaciele" odskocznią do dużych pieniędzy

Obecnie najwyżej wyceniania jest Jennifer Aniston. Cheatsheet.com oszacował jej wartość internetową na 220 mln dolarów. W przeciwieństwie do granej przez siebie postaci Rachel, która miała wieczne problemy z gotówką, ona nie może narzekać na jej brak. W 2017 roku "Forbes" umieścił ją na drugim miejscu najlepiej zarabiających aktorek. Jej filmy, takiej jak "Dorwać byłą", "Millerowie" czy "Żona na niby", zarobiły odpowiednio 136 mln dolarów, 270 mln dolarów i 214 mln dolarów. Zarabia także dzięki reklamom - jest ambasadroką marki Smartwater, podpisała umowy na kampanie dla Emirate Airlines za ok. 5 mln dolarów czy z L'Orealem.

Następna w kolejności jest Courtney Cox z 120 mln dolarów, David Schwimmer - 85 mln dolarów, Matthew Perry i Matt LeBlanc, jak na współlokatorów przystało - po 80 mln dolarów i najmniej, choć i tak sporo, Lisa Kudrow - 70 mln dolarów.

Ile lat mają teraz "Przyjaciele"? Jennifer Aniston - Rachel - 50 Courteney Cox - Monica - 55 Lisa Kudrow - Phoebe - 56 Matt LeBlanc - Joey - 52 Matthew Perry - Chandler - 50 David Schwimmer - Ross - 52

Nie ma szansy na reboot

Zdaniem Marty Kauffman, członki duetu twórców serialu, nie ma takiej możliwości. Taką jej opinię zacytował "Deadline". Jak dodała, serial opowiadał o tym specyficznym okresie w życiu ludzi, kiedy to przyjaciele są najważniejsi i stają się twoją rodziną. - Ale kiedy sam zakładasz rodzinę, to się zmienia. Wówczas ona jest na pierwszym miejscu i nic tego nie przeskoczy. Poza tym powrót do Central Perk nie pobiłby tego, co zrobiliśmy wcześniej - wyjaśniła pomysłodawczyni "Przyjaciół".

Równie nieprzejednany był David Cane, drugi z twórców. Jak zaznaczył w tym samym wywiadzie: "zrobiliśmy serial taki, jaki chcieliśmy zrobić. Zrobiliśmy go jak należy. On się skończył, a my możemy teraz zbierać laury.

Innego zdania są sami aktorzy. Jennifer Aniston w programie "The Today Show" zdradziła, że przynajmniej żeńska część obsady z przyjemnością by wróciła do swoich postaci.

CHECK IT OUT: Jennifer Aniston shares her thoughts on if Ross and Rachel of @FriendsTV would still be together all these years later. More of @NMoralesNBC interview tomorrow on @TODAYshow. pic.twitter.com/Moi275avKS — NBC News PR (@NBCNewsPR) 11 czerwca 2019

Co więcej, zaczęła fantazjować, że na pewno Rachel i Ross byliby razem i musieliby dawać sobie radę z nastoletnimi wyskokami Emmy, która miałaby teraz 17 lat. "Może rzuciłaby liceum" - zastanawiała się aktorka.

25 faktów z "Przyjaciół", o których nie miałeś pojęcia Przyjaciele różnorodni etnicznie. Podczas castingów uznano, że Monicę i Rossa, ponieważ mieli od początku być rodzeństwem, zagrają ich biali aktorzy. Co do pozostałych pojawiały się ich wersje grane przez afroamerykańskich aktorów i aktorki. Rozważano także gwiazdy pochodzenia azjatyckiego. Ostatecznie jednak zdecydowano, że zgodnie z ówczesnymi badaniami więcej osób będzie się identyfikowało z "białymi bohaterami". Monica to twardzielka. "Twarda, cyniczna i sarkastyczna" - tak określono postać na początku w scenariuszu. Została scharakteryzowano jak uładzona wersja "babochłopa", która nie pasowała do towarzystwa przychodzącego do eleganckiej restauracji, w której pracowała. Miała mieć dwa marzenia: własną restaurację i dziecko. W jednym z planowanych odcinków scenarzyści chcieli, by przygarnęła pod swój dach kobietę w ciąży i pomogła jej urodzić. Część z cech pierwotnego opisu Moniki pozostało, a część urozmaiciła sama Courteney Cox, która - choć przyszła na przesłuchanie do roli Rachel - to została Monicą. To właśnie Courtney zawdzięczamy pedantyczność Moniki. Scenarzyści zauważyli, że po każdej zakończonej scenie czy planie zdjęciowym poprawia ona po wszystkich dekoracje. Miał być 7. bohater. NBC na początku chciało wprowadzić dodatkową starszą postać do grupy przyjaciół. Takiego "Wujka Dobra Rada". Scenarzyści nawet zaczęli tworzyć postać policjanta, ale na szczęście efekt nie przypadł do gustu stacji. W zamian na ekranie pojawili się rodzice "Przyjaciół". To Joey i Monica mieli zostać "centralną" parą serialu. W miarę jak pracowano nad scenariuszem, okazało się, że taki pomysł stawał się nudny i typowy - kolejna pracująca dziewczyna poskramiająca nałogowego podrywacza. Dodatkowo chemia między Rachel i Rossem okazała się na tyle dobra, że postawiono na tę parę. Dzięki tej wolcie angaż dostał Matt LaBlanc, który już nie miał grać czołowej postaci serialu. Jenifer Aniston miała podpisaną umowę na jeszcze inny serial i gdyby jego popularność się zwiększyła, to musiałaby odejść z "Przyjaciół". W związku z tym stacja NBC postanowiła "zabić" komediową produkcję CBS. Wykorzystano do tego niecną broń - zaczęto wcześniej puszczać adaptacje powieści Danielle Steel, tak by sitcomowi odebrać oglądalność. Tamten serial padł, ale "Przyjaciele" z Rachel przetrwali. Pierwowzorem Janice, dziewczyny Chandlera, była eks jednego ze scenarzystów. Gunther, w rzeczywistości James Michael Tyler, pracował jako barista w Los Angeles, zanim zatrudniono go do takiej samej roli w serialu. Dopiero w 2. sezonie otrzymał imię. W połowie lat 90. fryzjerki z Los Angeles oszacował, że około 40 proc. fryzur, które wykonują, były określanej jako "Rachel", w Wielkiej Brytanii około 11 mln kobiet nosiło podobne. Sama Jennifer Aniston część ze swoich stylizacji określa jako "najbrzydsze obcięcie w historii". Stacja NBC przed emisją odcinka "Tego z weselem lesbijek" zatrudniła 104 konsultantów telefonicznych, spodziewając się fali skarg. Finalnie zadzwoniły dwie osoby. "Going commando" - określenie, które wprost z "Przyjaciół" trafiło do angielskiego słownika. Oznacza "brak bielizny" i jest wypowiadane w odcinku, w którym Joey zakłada na siebie wszystkie rzeczy Chandlera. Richard Branson, brytyjski milioner i właściciel Virgin Group, zaoferował, że pokryje koszty przylotu i pobytu 75-osobowej ekipy filmowej, byleby tylko pozwolono mu zagrać krótki epizod. Pojawia się jako sprzedawca pamiątek w finałowych odcinkach 4. sezonu. Pomyłka na londyńskim ślubie Rossa, kiedy to zamiast Emily mówi podczas składania przysięgi Rachel. wyszła przez przypadek podczas prób, kiedy to aktor grający Rossa pomylił się w ten sam sposób. Wcześniejsze nazwy serialu to: "Kawiarnia Bezsenność", "Bleecker Street", "Nasza Szóstka", "Przyjaciele jak my", "Przez korytarz", i pilot NBC, który nadal potrzebuje tytułu. Inspiracją dla kawiarni Central Perk była istniejący w Los Angels lokal "Insomnia Cafe", w której regularnie spotykali się twórcy serialu. Piosenkarz z R.E.M. Michael Stripe został poproszony o wykonanie tytułowej piosenki z Natali Merchant. Nie zgodził się. Twórcy chcieli zablokować premierę jednego z odcinków, ponieważ nie podobał im się rezultat, jaki uzyskali. NBC nie zgodziło się na przerwę i wyemitował, jak planowali, odcinek "Kiedy Rachel pali". W jednym z odcinków dotyczących Święta Dziękczynienia, kiedy Rachel podaje swoje danie: wieprzowinę przekładaną groszkiem i bitą śmietaną, stwierdzenie Rossa "to smakuje jak stopy" zostało dodane spontanicznie po... degustacji dania. Odcinek, w którym "Rachel mówi Rossowi" musiał być na nowo przycinany. W jednej ze scen Chandler żartuje na lotnisku o bombach w samolocie. Było to tuż po 11. września. Dopiero lektura scenariusza skłoniła Davida Schwimmera do wcielenia się w Rossa. Wcześniej podjął bowiem decyzję, że zrywa z telewizją. Skórzane spodnie to zmora jednego ze scenarzystów (w odcinku, kiedy Ross odreagowuje i sobie takie kupuje). Otóż kupił on jedną parę za 600 dolarów tylko dlatego, że chciał się umówić ze sprzedawczynią. Scena, w której Joey pojawia się we wszystkich rzeczach Chandlera, w rzeczywistości nosi jedną bluzę, na którą ponaszywano kawałki ubrań. Część scenarzystów pobrała z salonu Moniki i Rachel niektóre przedmioty do wystroju domu. Reese Witherspoon miała się pojawić w 6 odcinkach "Przyjaciół". Jednak nie przypadła do gustu Jennifer Aniston, która poprosiła o jej zwolnienie. Ross ma różne daty urodzenia. W pierwszych seriach mówi, że jego są w grudniu, a w 9. serii - że 18 października. Informacje pochodzą z książki "Generation Friends" napisanej przez Saula Austerlitza.

aw