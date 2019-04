Getin Bank musi oddać klientom pieniądze

UOKiK stwierdził, że bank nienależycie informował klientów o wprowadzanych podwyżkach i zmianach w regulaminach – nie wskazywał podstaw prawnych, a dokumenty nie były dostarczane na trwałym nośniku. Teraz Getin ma zwrócić klientom pieniądze.

Sprawa dotyczy powiadomień z lat 2014-2016. Jak ustalił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym czasie bank dokonywał zmian w cennikach, ale nie wskazywał podstaw prawnych, które umożliwiały ich dokonanie oraz okoliczności faktycznych, które powodowały takie zmiany. Dodatkowo informacje przesyłane były wyłącznie za pośrednictwem bankowości internetowej, co w ocenie urzędu antymonopolowego nie spełnia wymogów trwałego nośnika. Bank został zobowiązany do rozliczenia się z klientami i zwrotu części pobranych opłat.

Na zwrot mogą liczyć osoby, które podpiszą w placówce bezpłatny aneks. Zawarcie aneksu umożliwi bankowi dokonanie indywidualnego rozliczenia opłat i prowizji wprowadzonych do cenników w latach 2014-2016. Bank zweryfikuje wysokość pobranych opłat pobranych w okresie od wprowadzenia zmian do momentu zawarcia aneksu. Jeśli okaże się, że pobierał od klienta podwyższone opłaty w stosunku do tych, które obowiązywały przed wspomnianą zmianą cennika, to zwróci nadpłatę. Jeśli takiej nadpłaty nie będzie, bank poinformuje o tym klienta.

Klienci, którzy nie podpiszą aneksu, nie będą mogli dokonać indywidualnego rozliczenia z bankiem. Aneks może zostać zawarty w dowolnej placówce banku w terminie 2 miesięcy od otrzymania wiadomości z banku.

Ponadto bank zdecydował się na przyznanie rekompensaty pod postacią zwolnienia przez okres 2 kolejnych miesięcy począwszy od 17 czerwca 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r. z opłat za przelewy złotowe dokonane w placówce na dowolne inne konto w polskim banku. Z rekompensaty mogą skorzystać osoby, które w latach 2014-2016 zostały poinformowane o zmianach cennika w formie elektronicznej.

Wojciech Boczoń