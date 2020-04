SimFabric wchodzi na giełdę. Pierwszy w historii debiut online

Producent gier SimFabric rozpoczyna swoją giełdową przygodę w trakcie pandemii koronawirusa. Spółka zależna PlayWaya jako pierwsza w historii zadebiutuje na GPW online.

SimFabric powstał w 2016 roku po otrzymaniu głównej nagrody ESA (Europejskiej Agencji Kosmicznej) w konkursie na najlepszą aplikację kosmiczną. Spółka prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w portowaniu gier (przerabiania gry z jednej platformy na inną) na konsole Nintendo Switch, PS4 i komputery stacjonarne oraz produkcjach własnych gier. Najważniejszym dotychczasowym produktem SimFabric jest gra „Farm Expert 2018”, która w wersji mobilnej sprzedała się w liczbie ponad 2,5 mln kopii.

Debiut spółki SimFabric na rynku NewConnect odbędzie się 7 kwietnia 2020 r. Producent gier będzie 378. spółką notowaną NewConnect oraz 4. debiutem na tym rynku w 2020 roku. Uroczystość pierwszego notowania akcji będzie transmitowana za pośrednictwem YouTube GPW. Będzie to tym samym pierwszy w historii debiut online na polskiej giełdzie. Jako podkreślenie przełomu, z jakim tu mamy do czynienia, warto również wspomnieć, że Julia Leszczyńska stanie się ponadto najmłodszym prezesem spółki notowanej na NewConnect.

Do obrotu ma trafić 5.469.000 akcji serii A. Wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje stanowią 87,50% udziału w kapitale zakładowym. Ostatnie transakcje zakupu akcji SimFabric były realizowane po 3,20 zł/szt., co przy całej liczbie wyemitowanych akcji daje wycenę na poziomie 20 milionów złotych. Najwięksi akcjonariusze (Julia Leszczyńska, Emil Leszczyński oraz PlayWay) mają podpisany lock-up na akcje na 12 miesięcy od dnia debiutu.

Kolejne produkcje już w drodze

Głównym założeniem prowadzonej działalności SimFabric jest portowanie i wydawanie kilku gier przez rozproszone niewielkie zespoły deweloperskie. Spółka świadczy usługi portowania w oparciu o umowy wydawnicze na projekty otrzymane od podmiotów zewnętrznych, z których tytułów staje się wydawcą gry, a w zamian za to kontrahent otrzymuje miesięczną prowizję od sprzedaży. SimFabric wykonuje także na zlecenie innych podmiotów elementy gier, tj. assety, a także świadczy usługi podwykonawstwa assetów oraz przygotowania dokumentacji projektowych na gry. Poza działalnością na rynku gier wideo spółka zawarła również kilka umów na wykonanie materiałów do e-learningu oraz materiałów audio.

Aktualnie największym projektem własnym, realizowanym przez spółkę jest gra „Farm&Fix 2020”. Tylko w ciągu pierwszego miesiąca film promujący grę Farm&Fix 2020 obejrzało ponad 1 mln osób na świecie. Gra cieszy się sporym zainteresowaniem graczy – w ciągu kilku dni od uruchomienia strony na platformie Steam, gra znalazła się na prestiżowej liście Global Wishlist i aktualnie zajmuje wysokie miejsca wśród najbardziej oczekiwanych gier na komputery PC. Innym wartym uwagi projektem jest gra „ElectriX: Electro Mechanic Simulator”, która również zajmuje wysokie miejsce na globalnej wishliście.

Adam Hajdamowicz