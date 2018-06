Dobry debiut 7Levels na giełdzie

Na NewConnect zadebiutowała dziś spółka 7Levels. To już kolejny producent gier, który trafił w ostatnim czasie na polską giełdę. Spółka ta specjalizuje się w produkcjach na konsolę Nintendo Switch. Notowania rozpoczęły się od bardzo dużych wzrostów.

Spółka 7Levels powstała w 2014 roku i do tej pory zajmowała się prowadzeniem projektów na zlecenie studiów deweloperskich gier. Spółka ma jednak ambicje, aby od teraz tworzyć gry również na własną rękę. Krakowskie studio koncentruje się na tytułach skierowanych przede wszystkim do fanów platform Nintendo. Konsole te sprzedają się głównie na trzech rynkach: amerykańskim, japońskim i Europy Zachodniej.

„Mamy nadzieję, że nasze akcje będą atrakcyjne nie tylko dla fanów Nintendo, ale także wśród rzeszy inwestorów, którzy obserwują światowy sukces konsoli Nintendo Switch. Cieszymy się, że po miesiącach pracy znajdziemy się w gronie spółek notowanych na giełdzie. Z naszej strony zapewniamy, że robimy wszystko, żeby nasze akcje okazały się dobrą okazją do pomnożenia środków" - mówił wiceprezes 7Levels Krzysztof Król.

Cena akcji 7levels podczas ostatniej emisji wynosiła 60 zł. Dziś jednak kurs rozpoczął notowania od znacznie wyższych poziomów. Na otwarciu cena akcji spółki wynosiła nawet 87,8 zł, co dawało stopę zwrotu na poziomie aż 46,3 proc.

Najnowszy i zarazem pierwszy własny tytuł 7Levels, „Castle of Heart” zadebiutował w pierwszym kwartale 2018 roku jako gra na konsolę Nintendo Switch. „Przypomnijmy, że »Castle of Heart« trafił do sprzedaży pod koniec marca w cenie 14,99 EUR/USD. - Obowiązuje nas umowa o poufności z Nintendo ale mogę zdradzić, że dotychczasowa sprzedaż kształtuje się na zadowalającym poziomie, a pierwsza duża aktualizacja z ubiegłego tygodnia spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem przez społeczność graczy, o czym mogą świadczyć liczne pozytywne komentarze. Gra zadebiutowała dotychczas na dwóch z trzech docelowych rynków. Z niecierpliwością oczekujemy wyznaczenia daty premiery »Castle of Heart« na rynku azjatyckim w tym w Japonii, gdzie rzesza fanów Nintendo jest ogromna. Mamy nadzieję, że stanie się tak w ciągu najbliższych miesięcy” – podkreśla Krzysztof Król. Rezultaty sprzedaży "Castle of Heart" mają być jednak widoczne dopiero w wynikach drugiego kwartału.

Jak podaje spółka, koszt produkcji "Castle of Heart" wyniósł około 1 mln zł plus koszty marketingu, co razem daje około 1,5 mln zł. Zgodnie z szacunkami zarządu spółki, koszty te mają zwrócić się w ciągu jednego kwartału. 7Levels pozyskało środki na produkcję gry poprzez dwie rundy finansowania, zapraszając do akcjonariatu dwa fundusze - Blite Fund oraz FIZ z grupy Trigon.

Pod koniec ubiegłego roku spółka rozpoczęła natomiast prace nad kolejnym autorskim projektem. „7Levels zakończyło już pracę nad prototypem kolejnej gry. Trafi ona do sprzedaży w przyszłym roku. To platformowa, przygodowa gra akcji, osadzona w innym niż »Castle of Heart« klimacie. Tytuł zadebiutuje na Nintendo Switch i będzie wykorzystywać unikalne funkcjonalności konsoli. Zapewniam, że szykujemy fanom Nintendo dużą niespodziankę. Będziemy pokazywali tytuł za zamkniętymi drzwiami na zbliżających się targach E3” - zapowiada wiceprezes.

7Levels jest 405. spółką notowaną na NewConnect oraz 5. debiutem na tym rynku w tym roku. Co ciekawe, aż trzech z pięciu debiutantów, to spółki produkujące gry. Wcześniej na NewConnect weszły Creativeforge Games oraz The Dust. Ten pierwszy już podczas pierwszego dnia notowań zaliczył spektakularne wzrosty , drugi jednak od samego początku radzi sobie wyjątkowo słabo.

Adam Hajdamowicz