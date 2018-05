CreativeForge Games debiutuje na giełdzie

Dziś na New Connect zadebiutowała spółka CreativeForge Games. Jest to producent gier komputerowych, którego największym akcjonariuszem jest jeden z liderów polskiej branży gamingowej – PlayWay. Akcje CreativeForge bardzo mocno drożeją.

Wejście CreativeForge na giełdę to 4. debiut na NewConnect w 2018 r. i tym samym na alternatywnym rynku mamy już aż 12 spółek produkujących gry. Przed tym debiutem nie przeprowadzono publicznej emisji akcji, na przełomie lutego i marca 2018 r. dokonano jedynie subskrypcji prywatnej. Nowe akcje stanowiły 25% w podwyższonym kapitale zakładowym CFG i zostały objęte po cenie 12 zł za jedną akcję. Łączna kwota wpłacona przez nowych akcjonariuszy w zamian za akcje nowej emisji przekroczyła 8 mln zł.

Głównym celem emisji było pozyskanie środków na produkcję kolejnej po Phantom Doctrine gry, którą spółka planuje rozpocząć do końca drugiego kwartału 2018 roku. CreativeForge zakłada, że nowa gra będzie miała budżet do kilkunastu mln zł, a źródłem finansowania będą właśnie m. in. środki z emisji nowych akcji.

Kurs spółki na debiucie poszedł bardzo mocno w górę. Względem ceny z ostatniej emisji (12 zł), akcje drożały nawet o ponad 80 proc. Kapitalizacja CreativeForge przekroczyła już 50 mln zł.

Warto tu także wspomnieć o akcjonariacie spółki. Blisko połowę udziałów w CreativeForge posiada bowiem PlayWay, a więc obecnie jeden z największych w Polsce producentów gier.

Struktura akcjonariatu Posiadacz akcji Liczba akcji Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA PlayWay SA 1 275 000 47,81% Andrzej Goczoł wraz z Arezzo Capital Sp. z o.o. 280 000 10,49% Łukasz Żarnowiecki 225 000 8,44% Jarosław Dąbrowski 194 000 7,27% Rockbridge TFI 165 000 6,19% Pozostali 528 000 19,80%

Czym zajmuje się CreativeForge?

Spółka CreativeForge Games powstała pod koniec 2011 r. Przedmiotem jej działalności jest produkcja gier komputerowych w obszarze gier taktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem turowych gier taktyczno-strategicznych. CreativeForge jest jedynym właścicielem praw do produkowanych gier, a obecny model przychodowy zakłada, że przy ich sprzedaży korzysta z usług renomowanego wydawcy, który partycypuje w uzyskanych przychodach.

W 2014 roku spółka ukończyła produkcję pierwszej gry „Ancient Space” i rozpoczęła jej sprzedaż za pośrednictwem szwedzkiego wydawcy Paradox Interactive AB. W 2015 roku podpisała z kolei umowę wydawniczą na swoją drugą grę „Hard West”, z firmą Gambitious Digital Entertainment. W czwartym kwartale 2015 roku produkcja ww. gier została zakończona i rozpoczęto ich sprzedaż.

W lutym 2016 roku miała miejsce premiera fabularnego dodatku do gry „Scars of Freedom”. Od 2016 roku CreativeForge prowadzi natomiast prace nad nową grą w segmencie taktyczno-strategicznym, pod tytułem „Phantom Doctrine”. W drugim kwartale 2018 roku spółka rozpoczęła także preprodukcję kolejnej gry taktycznej, tym razem czasu rzeczywistego.

Aktualnie CreativeForge Games kończy już produkcję nowej gry „Phantom Doctrine”, która jest taktyczną grą turową z segmentu premium z rozbudowaną fabułą, zawierającą kilkadziesiąt taktycznych misji oraz głęboką, wielowarstwową rozgrywkę na 30-40 godzin. Fabuła gry „Phantom Doctrine” osadzona jest w 1983 roku podczas zimnej wojny. Gra jest thrillerem szpiegowskim, w którym gracze przewodzą niezależnej organizacji Cabal, prowadząc walkę z globalnym spiskiem. Ten potężny przeciwnik ma na celu kontrolę świata poprzez zaognianie globalnych konfliktów i eskalowanie napięć między ZSRR i NATO.

Póki co CreativeForge nie dało jeszcze zarobić swoim akcjonariuszom. Choć przychody ze sprzedaży gier bardzo szybko rosną (ok. 4,5 mln zł w 2017 r. względem 2,5 mln zł rok wcześniej), to spółka notuje coraz większe straty. W 2016 r. strata netto wyniosła 546 tys. zł, w 2017 r. było to już natomiast ponad 2 mln zł. Jednocześnie CreativeForge w ostatnim czasie wyraźnie się zadłużyło, na koniec 2017 roku zobowiązania krótkoterminowe były na poziomie 2,7 mln zł, z kolei długoterminowe wyniosły aż 5,5 mln zł. Jest to zatem spółka o podwyższonym poziomie ryzyka, choć jak wiadomo, czasem w tej branży wystarczy jedna gra, która odniesie duży sukces, aby przynieść ogromne zyski i wywindować kurs spółki.

Adam Hajdamowicz