Deweloperzy przygotowują się na spadek sprzedaży mieszkań

W 2020 roku w branży mieszkaniowej można spodziewać się zarówno spadku sprzedaży, jak i spadku liczby nowych inwestycji - poinformował PAP Biznes Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD). Branża postuluje m.in. o wprowadzenie na czas epidemii uproszczonej procedury udzielania pozwoleń na użytkowanie.

"Z pewnością można spodziewać się zarówno spadku sprzedaży, już obserwowanego zresztą, jak i spadku liczby nowych inwestycji. Przez ostatnie lata sprzedawaliśmy więcej niż byliśmy w stanie wprowadzić do sprzedaży. W efekcie czego liczba gotowych mieszkań była najniższa od 11 lat. Był to przykład znaczącej przewagi popytu nad podażą. Obecna sytuacja może to zmienić i wprowadzić stan względnej równowagi" - poinformował PAP Biznes Przemysław Dziąg.

Dodał, że sektor nieruchomości, podobnie jak inne branże, narażony jest na skutki rozprzestrzeniania się wirusa.

"W chwili obecnej dotyczy to przede wszystkim spadku zainteresowania ofertą sprzedażową czy zmniejszenia liczby transakcji zakupu nieruchomości, jako efekt m.in. zamknięcia biur sprzedaży i ograniczeń w przemieszczaniu się" - poinformował radca prawny PZFD.

Branża nie obserwuje jeszcze spowolnienia w prowadzeniu inwestycji, ale wskazuje, że występują problemy w procedurze formalno–administracyjnej.

"Urzędy istotnie ograniczyły swoją pracę, co powoduje, że decyzje inwestycyjne, czy wymagane przepisami kontrole są wstrzymywane lub ograniczane. Z uwagi na to, że proces budowlany rozłożony jest w dłuższym czasie, skutki epidemii mogą następować etapowo i niejednorodnie" - poinformował Dziąg.

Wskazał, że w okresie pandemii branża musiała podjąć działania zabezpieczające pracowników, które znacząco wydłużyły czas rozpoczęcia oraz zakończenia prac.

"W celu zapewnienia większej ochrony deweloperzy zaczęli dzielić pracowników na mniejsze brygady i zapewniać im dodatkowe środki bezpieczeństwa. Wprowadziliśmy także ograniczenia w pomieszczeniach socjalnych i ruch jednokierunkowy. Z kolei pracownikom biurowym umożliwiono pracę zdalną z domów" - poinformował.

W ocenie PZFD, istnieje ryzyko opóźnień w dostawach materiałów. Kłopoty mogą dotyczyć dóbr, które trzeba sprowadzać spoza Polski.

"Jeżeli chodzi o dostawy materiałów, to już teraz spływają do nas informacje, które mogą oznaczać opóźnienia w przyszłości. Mowa tutaj m.in. o kłopotach z importowanymi towarami oraz problemami z transportem zagranicznym. O ile w przypadku materiałów, większą ich część produkujemy w kraju i dzięki temu nie notujmy częstych opóźnień, o tyle kłopoty pojawiają się w przypadku transportu dóbr, które musimy sprowadzać spoza Polski i które to często powodują przerwy w dostawach" - poinformował Dziąg.

"Na szczęście fabryki chińskie wracają stopniowo do pracy, dzięki czemu liczymy, że przerwy w dostawach będą krótsze" - dodał.

Dziąg poinformował, że PZFD jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Rozwoju, któremu przesyła raporty na temat obecnego wpływu koronowirusa na sektor deweloperski.

"To również w oparciu o wnioski płynące z tych danych, resort przygotowuje własny wkład do ustawy mającej łagodzić lub ograniczać skutki koronawirusa. Pewne jest to, że bez wsparcia antykryzysowego, żadna branża, w tym również deweloperska, może nie poradzić sobie w dłuższej perspektywie" - poinformował radca prawny związku.

PZFD jest zadowolony z uwzględnienia przez MR postulatu ws. pobytu i zezwoleń na pracę cudzoziemców. Chodzi o rozwiązanie mające legalnie przedłużyć ważność zezwoleń na pracę do 30 dni w okresie stanu epidemii.

"Nowe regulacje pozwolą uniknąć przemieszczania się dużej ilości osób oraz pozwolą pracownikom na szybszy powrót na budowy" - wskazał Dziąg.

"Również czekamy na wprowadzenie do tzw. tarczy antykryzysowej rozwiązań, które pozwolą sprawnie kontynuować, a przede wszystkim odbierać budowy przez organy nadzoru budowlanego, szczególnie teraz, kiedy wprowadzone są dodatkowe obostrzenia w związku z epidemią" - dodał.

Jak poinformował, branża deweloperska "usilnie" pracuje nad zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

"Postulujemy również o wprowadzenie możliwości stosowania uproszczonej procedury udzielenia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w czasie stanu epidemii, tj. poprzez zawiadomienie i ewentualny brak sprzeciwu po stronie organu. Powinno to usprawnić proces wydawania tych decyzji, który obecnie uległ istotnemu ograniczeniu" - poinformował Przemysław Dziąg.

Polski Związek Firm Deweloperskich zrzesza prawie 200 firm, w tym m. in. Archicom, Atal, Budimex Nieruchomości, Develię, Dom Development, Echo Investment, Ghelamco, HB Reavis, Lokum Deweloper, Marvipol Development, PHN, Polnord, Murapol, Robyg i Ronson Development. (PAP Biznes)

sar/ ana/