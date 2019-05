DHL dostarczy paczkę dronem

DHL Express i firma Ehang rozpoczynają współpracę, by pracować nad rozwojem inteligentnej logistyki. Co to oznacza dla klientów? Otrzymają swoją paczkę za pomocą drona.

Jak poinformował DHL na swojej stronie, firma chce wprowadzić zautomatyzowane i inteligentne rozwiązanie w zakresie dostaw za pomocą dronów. Dlatego też zaczyna współpracę z chińską firmą Ehang zajmującą się produkcją autonomicznych pojazdów powietrznych.

W tym miesiącu odbył się pierwszy lot drona rozpoczynający regularną trasę przesyłek, dzięki czemu DHL Express został pierwszą międzynarodową firmą ekspresową, która proponuje takie usługi w Chinach.

Wprowadzenie takiego rozwiązania, jak podaje firma, może skrócić czas transportu przesyłki z 40 do 8 minut. Ponadto - co pewnie ważniejsze dla spółki - dostawa dronem może obniżyć jej koszt nawet do 80 proc.

- Wraz z DHL Express jesteśmy dumni, że możemy dostarczyć w Chinach pierwszą inteligentną „trasę” dostawy. Oznacza to nowy początek w tworzeniu logistyki lotniczej dla nowoczesnych miast – mówi Hu Hu Huazhi, założyciel i dyrektor generalny Ehang - Spodziewamy się, że dostawa za pomocą dronów będzie realizowana także na innych obszarach, a wraz z DHL Express będziemy uczestniczyć w budowie ekosystemu dla wielowymiarowego systemu miejskiego transportu - dodał.

W zakres funkcji drona Ehang Falcon wchodzą m.in. pionowy start i lądowanie, dokładny lokalizator GPS, inteligentne planowanie trasy lotu i w pełni zautomatyzowane połączenia sieciowe. Jednorazowo może przewieźć do 5kg ładunku i został przystosowany do zupełnie automatycznego jego załadunku i rozładunku.

Póki co rozwiązanie ma obowiązywać tylko w Chinach, jednak nie podano informacji, że nie będzie szerzej wykorzystywane. Chcielibyście dostać swoją paczkę za pomocą drona?

DU