Czy w grudniu na giełdy zawita święty Mikołaj?

Rok 2018 był bardzo ciężki dla polskich inwestorów oraz rodzimego rynku kapitałowego. Czy rzutem na taśmę uda się nieco przypudrować wyniki i dzięki dobremu grudniowi poprawić nastroje?

GetBack, kompromitacja przewodniczącego KNF, problemy banków Czarneckiego, kłopoty TFI, spadki indeksów, odpływ spółek, Krezus i inne mniej lub bardziej uderzające w giełdę historie. 2018 roku zdecydowanie nie zaliczymy do udanych dla polskiego rynku kapitałowego. Jest jednak szansa, że przynajmniej jedną kwestię uda się nieco przypudrować. Inwestorzy liczą bowiem na dobry grudzień, który pozwoli indeksom odrobić część strat poniesionych we wcześniejszych miesiącach.

Dlaczego straty miałyby być odrabiane akurat w grudniu? Cóż, wyczekiwanie udanego giełdowego grudnia ma swoje statystyczne podstawy. Przebadaliśmy miesięczne stopy zwrotu wszystkich głównych indeksów GPW w latach 1998-2017 (ucięliśmy wcześniejsze lata, bowiem dopiero w 1998 roku pojawił się ostatni z czwórki głównych indeksów - mWIG) i okazało się, że grudzień to historycznie bardzo dobry miesiąc dla polskich indeksów. Średnia dla WIG20 i WIG-u jest w grudniu najwyższa spośród wszystkich miesięcy i sięga odpowiednio 2,7 oraz 2,49 proc. W przypadku mWIG-u i sWIG-u najlepszymi miesiącami okazują się odpowiednio marzec i luty, jednak grudzień - ze średnim wzrostem przekraczającym 2 proc. - również plasuje się w ścisłej czołówce.

Jeżeli nie widzisz wykresu kliknij tutaj.

Statystyczną zasadność oczekiwania dobrego grudnia potwierdza zresztą nie tylko sucha średnia. Wystarczy spojrzeć na skuteczność, a więc procent lat, w których grudzień był wzrostowy. Dla indeksów WIG i WIG20 w badanym okresie odsetek ten wynosi 65 proc. Dla mWIG-u to aż 70 proc., dla sWIG-u zaś 55 proc. Częściej więc w grudniu indeksy rosną, niż spadają. W rynkowym słowniku istnieje nawet określenie dotyczące udanego grudnia. To - w związku z panującą w grudniu świąteczną atmosferą - tzw. rajd św. Mikołaja.

Mikołaj istnieje czy nie?

Wielu jednak w "świętego" nie wierzy. Podstawy do owej wiary rzeczywiście są coraz mniejsze, bo o ile długoterminowe średnie wyglądają przekonywująco, to ostatnio grudnie rozczarowywały. Wystarczy tylko powiedzieć, że w obecnej dekadzie (lata 2011-17) WIG20 w grudniu częściej spadał, niż rósł. Z kolei dla lat 1998-2010 wzrostowa skuteczność wygląda naprawdę świetnie, w okresie tym bowiem trafiły się ledwie trzy spadkowe grudnie. Mniej niż przez ostatnie siedem lat. Giełdowy Mikołaj więc istnieje czy nie?

Jeżeli nie widzisz wykresu kliknij tutaj.

Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest prosta. Pewne jest, że indeksów w górę nie ciągnie żadna magiczna siła, lecz ich notowania są wypadkową popytu i podaży akcji. Prawdą jest jednak, że grudzień jest dość specyficzny, to bowiem na przełomie starego i nowego roku duzi gracze dokonują często roszad w portfelach, które mogą odbijać się na rynku. I tak jednak najważniejsze dla kierunku ruchu rynków są nastroje inwestorów, a te - w zależności od panującej sytuacji - bywają gorsze bądź lepsze. Bez sprzyjającej koniunktury nawet "magia" grudnia nie pomoże we wzrostach.

Obecne perspektywy dla indeksów z GPW wbrew pozorom nie wydają się najgorsze. Niedawne zakopanie - przynajmniej chwilowe - topora wojny handlowej przez Trumpa oraz Xi poprawiło nastroje na światowych rynkach. Korzystna - przynajmniej w krótkim terminie - wydaje się nieco bardziej gołębia retoryka Fed, którą pod koniec listopada zasugerował szef rezerwy Jerome Powell.

Poprawę było zresztą widać już w listopadzie. WIG20 skorzystał na poprawie nastrojów wokół rynków wschodzących i umocnił się w poprzednim miesiącu aż o 6,5 proc. Co istotne polski indeks blue chipów przestał być "pierwszym do spadków i ostatnim do wzrostów" i potrafił rosnąć nawet przy niekorzystnych wiatrach z zachodnich rynków. Dobrą formę pokazywał także na początku grudnia, gdzie zieleni dodatkowo towarzyszyły ponadprzeciętne wzrosty. Są więc i nie tylko historyczne podstawy, by mieć nadzieję na udany grudzień.

Paleta ryzyk bardzo rozbudowana

Nie można jednak zapominać o zagrożeniach i problemach. To jak niewiele potrzeba, by nastroje z byczych zmieniły się w niedźwiedzie, pokazała wtorkowa sesja na Wall Street, gdzie bez żadnej nowej istotnej przyczyny indeksy zaliczyły gwałtowne przeceny. A przecież czynników ryzyka, które mogłyby dać pretekst do spadków, nie brakuje. Rozpaść może się porozumienie Trumpa i Xi, Jerome Powell znów może zmienić retorykę, w kolejce czekają problemy Włoch, Francji i europejskich banków czy konflikt Rosja-Ukraina. A przecież i na własnym podwórku mamy aferę KNF oraz problemy TFI i w kwestiach tych zapewne nie usłyszeliśmy jeszcze ostatniego słowa.

Rynek nie jest obecnie w miejscu, w którym ślepo ignoruje negatywne informacje, dyskontując jedynie pozytywne. Wręcz przeciwnie, gdy pojawi się pretekst do spadków, zazwyczaj odbija on się negatywnie na notowaniach indeksów. Optymizm jest więc bardzo kruchy.

Warto także pamiętać, że GPW jest obecnie giełdą dwóch, a być może nawet trzech prędkości. O ile WIG20 po świetnym listopadzie i początku grudnia zredukował swoje tegoroczne straty do poziomu 5 proc., o tyle mWIG oraz przede wszystkim sWIG grają trochę w innej lidze. Ten ostatni na listopadowym ożywieniu nie skorzystał w ogóle i zamknął miesiąc 0,3 proc. pod kreską. W skali roku jest obecnie 25 proc. pod kreską. mWIG w listopadzie zyskał, ale tylko 3,3 proc. W skali roku wciąż jest 16 proc. pod kreską.

Historyczne dane nie pozwalają jednoznacznie określić powiązania pomiędzy stopą zwrotu z okresu styczeń-listopad, a tą notowaną w grudniu. W badanym okresie sWIG w okresie styczeń-listopad tylko 4 razy wypadał gorzej, niż w 2018 roku. W grudniu notował wówczas raz mocne wzrosty, dwa razy wyraźnie spadki, raz zaś wynik bliski neutralnemu. Co ciekawe były to lata 1998, 2001, 2008, 2011. Rok 2018 świetnie wpisuje się więc w ten ciąg. WIG20 zaś gorzej niż w 2018 roku w okresie styczeń-listopad wypadał sześciokrotnie. Również tutaj brak prawidłowości: trzykrotnie zakończyło się to wzrostami w grudniu, trzykrotnie spadkami.

Nieco więcej mówi statystyka dotycząca dobrego listopada. W badanym okresie WIG, gdy zyskiwał ponad 2,5 proc. w listopadzie (miało to miejsce aż siedmiokrotnie), tylko raz zakończył grudzień na minusie. Warto pamiętać jednak, że powyższe wyliczenia dokonywane są na danych historycznych, które pokazują jedynie pewne historyczne prawidłowości, nie mają jednak realnego przełożenia na przyszłe wyniki indeksów.

Adam Torchała