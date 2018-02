Czerwona seria GPW trwa. Spadki po raz szósty z rzędu

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję pod kreską i przedłużył swoją czerwoną serię do sześciu. Tak złej passy na tym indeksie nie obserwowano od blisko dwóch lat. Głównym rozczarowaniem dla inwestorów była dziś jednak postawa spółek z drugiej linii.

Mało brakowało, a WIG20 serii by nie przedłużył. Bo choć w trakcie dnia na indeksie tym wyraźnie dominowała czerwień, momentami notowany był on także poniżej 2500 punktów, pod koniec dnia powrócił jednak nad tę psychologiczną granicę. Ostatecznie do powtórzenia wyniku z piątkowego zamknięcia brakło ledwie 0,05 proc. Statystyka jednak jest nieubłagana, nawet tak niewielki minus przedłuża spadkową serię.

Tym bardziej, że choć WIG20 zamknął dzień stratą kosmetyczną, to nastroje na GPW wcale nie były neutralne. Ogółem, zaledwie 89 spółek wzrosło, a aż 234 spadło. "Szerokość" spadków zapewniały spółki z drugiej i trzeciej linii. sWIG stracił dziś 0,93 proc., a mWIG aż 1,66 proc. Słaba postawa "maluchów" i "średniaków" sprawiła, że mimo neutralnego wyniku największych spółek, WIG stracił 0,52 proc.

Zwrócić należy jednak uwagę, że dzisiejsza sesja na GPW na tle rynków zachodnich wypada całkiem nieźle. WIG20 był jednym z najlepszych indeksów w Europie, nawet WIG, ze swoją 0,5-proc. stratą plasuje się w czołówce. Większość europejskich indeksów notowała dziś bowiem przeszło 1-proc. straty, czerwono było także w Ameryce, mimo iż w piątek na Wall Street obserwowaliśmy największe spadki od dwóch lat. To właśnie najprawdopodobniej pogorszenie się nastrojów w Ameryce ciąży europejskim giełdom, w tym i GPW.

mBank liderem, PGE najsłabsze

Pozytywnie na tle blue chipów wyróżnił się dziś mBank, którego kurs wzrósł o 1,9 proc., do 510 zł za papier. Największą zniżkę zanotowała PGE, której akcje potaniały w poniedziałek o 4,1 proc. 1,6-proc. wzrost zanotowała JSW. Analitycy DM mBanku, w raporcie z 30 stycznia, w którym rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla JSW od zalecenia "kupuj" z ceną docelową na poziomie 122,3 zł, szacują, że grupa JSW będzie mieć na koniec 2018 roku prawie 3 mld zł gotówki netto.

Fabryki Mebli Forte podpisała z firmą Pfleiderer Polska dwuletnią umowę na dostawy płyt drewnopochodnych - poinformowała firma Forte w komunikacie. Spółki szacują, że wartość umowy wyniesie około 132 mln zł. Kurs Forte wzrósł na zamknięciu o 1,2 proc., natomiast akcje Pfleiderera potaniały o 1,3 proc.

O 2,1 proc. spadł kurs ING. Jak poinformował Marcin Giżycki, wiceprezes odpowiedzialny za bankowość detaliczną, ING Bank Śląski liczy, że kilka procent sprzedaży kredytów gotówkowych i mieszkaniowych wynikać będzie z nowo wprowadzonej oferty ekologicznej.

2,6-proc. wzrost wartości akcji zanotował Robyg. Jak podał pośredniczący Pekao Investment Banking, w wezwaniu na akcje Robygu, ogłoszonym przez Bricks Acquisitions Limited, złożono łącznie zapisy na sprzedaż ponad 98 proc. akcji spółki. Bricks Acquisitions Limited wycofa akcje Robygu z obrotu giełdowego. 29 stycznia Bricks Acquisitions Limited podniósł cenę w wezwaniu z 3,55 zł do 4 zł za akcję.

Ronson Europe poinformował w komunikacie, że zawarł umowę pozwalającą na rozpoczęcie procedury zmierzającej do przekształcenia spółki w spółkę europejską, a następnie przeniesienia jej siedziby do Polski. Kurs dewelopera wzrósł na zamknięciu o 1,4 proc.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3478,77 -1,26 -4,51 -3,57 6,28 -0,72 DAX Niemcy 12687,49 -0,76 -4,78 -4,75 8,89 -1,78 FTSE 100 W.Brytania 7334,98 -1,46 -4,39 -5,04 2,04 -4,59 CAC 40 Francja 5285,83 -1,48 -4,27 -3,38 9,54 -0,50 IBEX 35 Hiszpania 10064,50 -1,44 -4,65 -3,33 6,36 0,21 FTSE MIB Włochy 22821,63 -1,64 -4,12 0,26 19,38 4,43 ASE Grecja 853,67 -2,48 -3,71 2,89 35,74 6,39 BUX Węgry 39769,45 -0,46 -1,80 -0,56 20,86 1,00 PX Czechy 1122,30 -0,60 -0,79 1,54 18,89 4,09 MICEX Rosja 2276,85 -0,22 -0,32 3,15 2,26 7,92 RTS INDEX (w USD) Rosja 1263,77 -0,71 -0,93 3,60 6,16 9,47 BIST 100 Turcja 116852,70 -1,07 -3,30 0,18 32,20 1,32 WIG 20 Polska 2505,98 -0,05 -3,37 -0,93 20,70 1,82 WIG Polska 64685,64 -0,52 -3,12 -0,96 16,74 1,47 mWIG 40 Polska 4875,74 -1,66 -2,97 -1,21 5,93 0,59

Adam Torchała Bankier.pl/ PAP Biznes/