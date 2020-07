Credit Agricole podnosi prognozę wzrostu PKB Polski

fot. Lukasz Wrobel / Shutterstock

Credit Agricole zrewidowało w górę o 0,4 pkt proc. do 3,6 proc. prognozę tempa wzrostu PKB Polski w 2021 roku - wynika z raportu banku. Ekonomiści na dotychczasowym poziomie utrzymali prognozy PKB w 2020 roku oraz inflacji w tym i przyszłym roku, zmienili jednak strukturę prognoz.

"W naszej ocenie dynamika PKB będzie kształtowała się poniżej zera do I kw. 2021 r. włącznie. Następnie z uwagi na oddziaływanie efektów niskiej bazy tempo wzrostu gospodarczego będzie wyraźnie dodatnie. Zrewidowaliśmy naszą prognozę dynamiki PKB w 2021 r. w górę do 3,6 proc. Głównym czynnikiem uzasadniającym zmianę prognozy jest uwzględnienie pozytywnego wpływu unijnego funduszu odbudowy. Oczekujemy, że w II poł. 2021 r. najprawdopodobniej zaczną być wdrażane pierwsze projekty inwestycyjne finansowane z tego funduszu. Przyczyni się on do szybszego wzrostu nakładów brutto na środki trwałe i wzrostu gospodarczego nie tylko w 2021 r. ale również w kolejnych latach" - napisano.

Wcześniej ekonomiści Credit Agricole prognozowali tempo wzrostu PKB w '21 r. na poziomie 3,2 proc. Autorzy raportu dokonali rewizji struktury PKB na 2020 r., ale podtrzymali prognozę spadku Produktu Krajowego Brutto o 3,8 proc.

"Zrewidowaliśmy naszą prognozę dynamiki spożycia prywatnego w II kw. w górę do -13,5 proc. rdr. Z drugiej strony zapaść w inwestycjach będzie najprawdopodobniej głębsza niż zakładaliśmy, na co wskazują m.in. dane o produkcji dóbr inwestycyjnych w II kw. Ponadto napływające dane wskazały na dużo silniejszy, od naszych wcześniejszych oczekiwań, spadek eksportu i importu. Rewizja w tym zakresie jest jednak neutralna z punktu widzenia wkładu eksportu netto do dynamiki PKB. Biorąc pod uwagę powyższe tendencje podtrzymujemy naszą prognozę spadku PKB o 10,5 proc. rdr, chociaż jest ona obarczona większą niepewnością niż zazwyczaj" - napisano w raporcie.

Analitycy uważają, że spadek inwestycji w 2020 roku będzie się pogłębiał w II poł. br., głównie za sprawą niższych nakładów przedsiębiorstw. Aktywność inwestycyjna firm będzie ograniczona w tym roku z uwagi na podwyższoną niepewność związaną z dalszym rozwojem epidemii.

Ich zdaniem, lepiej wyglądać będzie sytuacja w sektorze inwestycji publicznych. "W kontekście inwestycji publicznych jesteśmy bardziej optymistyczni niż w poprzedniej rundzie prognostycznej – nie zakładamy ich wyraźnego spadku w ujęciu rok do roku (co potwierdzają dane o produkcji budowlano-montażowej za II kw. w zakresie inwestycji infrastrukturalnych). Niemniej jednak potencjał do wzrostu publicznych nakładów brutto na środki trwałe w ujęciu rok do roku jest ograniczony z uwagi na efekt oszczędności w jednostkach samorządu terytorialnego w warunkach trudnej sytuacji finansowej spowodowanej epidemią COVID-19" - napisali.

Inflacja na tym samym poziomie

Ekonomiści utrzymali swoje dotychczasowe prognozy inflacji za lata 2020 i 2021 na poziomie odpowiednio 3,6 proc. oraz 2,2 proc. Zdaniem autorów prognozy, zmienią się jednak czynniki, które zadecydują o jej poziomie.

"Inflacja bazowa w najbliższych miesiącach będzie kształtowała się na wyższych poziomach niż wcześniej zakładaliśmy z uwagi na zjawisko przerzucania przez firmy kosztów związanych z koniecznością spełnienia wymogów bezpieczeństwa w warunkach pandemii na konsumentów. Jednocześnie ceny ropy na światowym rynku kształtują się powyżej naszych wcześniejszych oczekiwań, co oddziałuje w kierunku wyższej dynamiki cen paliw. W naszej prognozie uwzględniliśmy również wpływ obniżki cen gazu (lipiec br.), wprowadzenie tzw. opłaty mocowej, która przyczyni się do wzrostu cen prądu (październik br.) oraz planowane wypłaty rekompensat dla indywidualnych obiorców energii elektrycznej (styczeń 2021 r.)" - napisali.

Ze względu na poprawę w ostatnich miesiącach warunków agrometeorologicznych nieznacznie obniżono także ścieżkę cen żywności oraz ścieżkę cen mięsa z powodu utrzymującego się na unijnym rynku spadku cen trzody chlewnej. (PAP Biznes)

