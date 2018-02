Chiny wszczęły dochodzenie antydumpingowe ws. amerykańskiego sorgo

Chińskie ministerstwo handlu poinformowało o wszczęciu dochodzenia w sprawie dumpingu i dotacji rządowych do amerykańskiego sorgo importowanego do Chin. Według komentatorów jest to odpowiedź na podniesienie przez Waszyngton ceł na pralki i panele słoneczne.

To normalny przypadek dochodzenia w sprawie ochrony handlu - powiedział przedstawiciel ministerstwa handlu Wang Hejun, cytowany przez państwowe media.

Wstępne dowody i informacje zdobyte przez ministerstwo handlu wykazały, że USA sprzedawały do Chin sorgo po zaniżonych cenach, w wyniku czego krajowy przemysł poniósł poważne straty - stwierdzono w komunikacie opublikowanym na stronie ministerstwa.

Ministerstwo podjęło decyzję o rozpoczęciu dochodzenia, mimo że nie wnosili o to przedstawiciele chińskiego sektora paszowego - wyjaśniono.

Wszczęcie przez Pekin dochodzenia uderzy w popyt na tegoroczne zbiory amerykańskiego sorgo, wykorzystywanego jako pasza dla zwierząt hodowlanych - ocenia agencja Reutera. Chiny są największym importerem amerykańskiego sorgo. Jak wynika z danych chińskiego urzędu celnego, w 2017 roku kupiły one od USA 4,76 mln ton tego zboża za ok. 1,1 mld dolarów.

Chińskie ministerstwo handlu wyrażało silne niezadowolenie z powodu niedawnej decyzji amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa o podniesieniu ceł na importowane do USA elementy paneli słonecznych i pralki. Wiele takich produktów wytwarza się w Chinach i Korei Południowej. Chińska prasa pisała o wojnie handlowej z USA, a chińskie ministerstwo handlu zapowiadało, że Chiny będą stanowczo broniły swoich prawowitych interesów.

Osobiście sądzę, że jest to odpowiedź Chin na działanie Trumpa - powiedział analityk rynku produktów rolnych z firmy konsultingowej Shanghai JC Intelligence, Li Qiang. Dodał, że jeśli Waszyngton wprowadzi więcej restrykcji, Pekin rozważy podobne dochodzenie w sprawie amerykańskiej soi, która jest największym pod względem wartości produktem eksportowanym z USA do Chin.

W ramach dochodzenia dotyczącego praktyk dumpingowych w eksporcie amerykańskiego sorgo przeanalizowane zostaną dane za okres od 1 listopada 2016 roku do 31 października 2017 roku, a dochodzenie w sprawie strat poniesionych przez chiński przemysł obejmie dane za okres od początku 2013 roku do 31 października 2017 roku - podano w komunikacie ministerstwa.

Dochodzenie ma zostać zakończone do 4 lutego przyszłego roku, choć, jeśli zajdą "szczególne okoliczności", może zostać przedłużone do 4 sierpnia przyszłego roku - napisano.

Z Kantonu Andrzej Borowiak

