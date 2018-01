CD Projekt wśród blue chipów. Niebawem historyczna zmiana w WIG20

W marcu nastąpi historyczna zmiana w WIG20. Do indeksu wejdzie pierwsza spółka z branży gier — CD Projekt. Opuści go Asseco.

Już w marcu, w wyniku rocznej rewizji składu indeksu WIG20, nastąpią historyczne zmiany w składzie portfela spółek do niego wchodzących. Choć podstawą do rocznych zmian w indeksie będzie lista rankingowa, która powstanie po sesji 16 lutego, to już dziś wiadomo, kto będzie ich beneficjentem.

— Już teraz można powiedzieć, że wysoce prawdopodobne jest wejście do indeksu WIG20 CD Projektu, który zastąpi Asseco Poland. Wydaje się, że nic nie uchroni Asseco przed opuszczeniem indeksu — mówi Michał Sopiel, analityk DM BZ WBK. Podobnego zdania jest Maciej Marcinowski, analityk Trigon DM.

— Przy rocznej rewizji CD Projekt na pewno zastąpi Asseco w WIG20. Musiałby się wydarzyć jakiś nieprawdopodobny scenariusz, żeby tak się nie stało — uważa analityk. Możliwa jest jeszcze jedna zmiana w indeksie blue chipów, w ramach której do indeksu wejdzie Play w miejsce Taurona.

— Tu jednak nie jest to aż tak pewne i wydaje się, że los tych zmian będzie się ważył do samego końca — przewiduje Michal Sopiel. Maciej Marcinowski uważa, że nie tylko Play może zastąpić Taurona, ale szanse na to ma także Kruk.

— Wszystko zależy od tego, czy którejś z tych spółek uda się osiągnąć od dzisiaj do 16 lutego w sumie co najmniej 700 mln zł obrotów. Zostało tylko 13 sesji, więc prawdopodobieństwo nie jest wysokie — mówi analityk Trigon DM.

Jeśli przewidywane zmiany się potwierdzą, będzie to oznaczało, że po raz pierwszy od ponad 20 lat w najbardziej prestiżowych indeksie GPW zabraknie spółki informatycznej. Pierwszą spółką IT w indeksie blue chipów był Optimus, który w skład indeksu wszedł w 1997 r. Wejście CD Projektu w skład indeksu WIG20 byłoby jego symbolicznym powrotem do grona największych i najbardziej płynnych firm, gdyż producent gier wszedł na GPW na plecach Optimusa.

W 1998 r. do grona firm IT wchodzących w skład indeksu dołączył Prokom Software, którego Asseco Poland jest prawnym następcą. Na początku tego wieku branża IT miała nawet pięciu reprezentantów w indeksie. Swego czasu były to: Optimus, Prokom, Softbank, Comarch i Computerland. Zmiany w składzie indeksu mogą nie być obojętne dla wyceny spółek. Zwykle zmiany w najważniejszych indeksach powodują przetasowania w portfelach funduszy, dla których indeksy są benchmarkami. WIG20 jest indeksem blue chipów, największych i najbardziej płynnych spółek. Korekty okresowe dokonywane są po sesji w trzeci piątek czerwca, września i grudnia, zaś rewizja roczna po sesji w trzeci piątek marca.

