Będzie handlowy rozejm? Fed odpala QE4!

Nieoficjalne – ale pozytywne – wieści z frontu handlowego wyniosły w górę nowojorskie indeksy. Wsparcie nadeszło też z Fedu, który faktycznie zapowiedział uruchomienie QE4.

Podobno władze Stanów Zjednoczonych i Chin osiągnęły „częściowe porozumienie”, które następnie zostanie zamienione w handlowy rozejm zawieszający wojnę celną. Natomiast pełne porozumienie między mocarstwami ma zostać osiągnięte w przyszłym roku przez prezydenta Trumpa i przewodniczącego Xi – takie nieoficjalne informacje podała w piątek agencja Bloomberg.

Po spotkaniu z wicepremierem ChRL Liu He, który przewodniczył chińskiej delegacji prowadzącej w Waszyngtonie rozmowy handlowe, osiągnięto pierwszy, znaczący etap porozumienia - poinformował w już oficjalnie prezydent USA Donald Trump.

Wstępne porozumienie dotyczy własności intelektualnej, usług finansowych i eksportu produktów rolnych. Spisanie umów dotyczących tych ustaleń zajmie do pięciu tygodni - powiedział dziennikarzom Trump.

Amerykański prezydent zawiesił podwyżkę taryf na chińskie dobra eksportowe warte 250 mld USD, która miała wejść w życie we wtorek, a Chiny obiecały zwiększyć zakupy amerykańskich produktów rolnych - poinformował resort finansów USA.

Takich „handlowych” nagłówków inwestorzy z Wall Street wyczekiwali od miesięcy. Ten powiew optymizmu sprawił, że Dow Jones poszedł w górę o ponad 300 punktów (+1,21%), kończąc tydzień na poziomie 26 816,59 pkt. S&P500 zwyżkował o 1,09%, osiągając poziom 2 970,17 pkt. Nasdaq wzrósł o 1,34% i powrócił powyżej 8 000 punktów.

Fed faktycznie ogłosił czwartą rundę „ilościowego poluzowania” polityki monetarnej

Druga – i nie wiadomo czy nie ważniejszą – informacja, która pchała w górę ceny akcji, nadeszła z Rezerwy Federalnej. Bez zapowiedzianego posiedzenia FOMC

Bank centralny USA ogłosił, że będzie kupował bony skarbowe za 60 mld USD miesięcznie, powiększając swój bilans i rezerwy banków komercyjnych. W praktyce jest to więc „dodruk pieniądza” (a.k.a. QE), choć oficjalnie Fed nie używa tego terminu. Będzie on trwał przynajmniej do połowy 2020 roku. Ponadto Fed będzie regularnie zasilał rynek w świeżą gotówkę w ramach operacji repo przynajmniej do końca stycznia 2020 roku.

Paradoksalnie, na dłuższą metę taki zestaw informacji może raczej zaszkodzić niż pomóc amerykańskiemu rynkowi akcji. Posiadacze długich pozycji w jeden dzień dostali wszystko, czego domagali się przez ostatnie miesiące: nadzieję na porozumienie handlowe z Chinami, cięcie stóp w Fedzie oraz QE4. Teraz nie ma pod co grać na wzrosty. Co gorsze, rynek może sobie „przypomnieć” o fundamentach w postaci rosnącego ryzyka recesji w USA oraz malejących zyskach giełdowych spółek.

KK/PAP