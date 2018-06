Bank Pekao otwiera się na klientów z Ukrainy

Bank Pekao wzbogaca ofertę dla obywateli Ukrainy pracujących lub studiujących w Polsce celem umocnienia swojej pozycji rynkowej w obsłudze obcokrajowców i chce do końca tego roku otworzyć co najmniej kilkadziesiąt tysięcy nowych rachunków Ukraińców, poinformował wiceprezes odpowiadający za bankowość detaliczną Marek Tomczuk. Od początku lipca bank wprowadza m.in. darmowe przelewy na Ukrainę oraz bankowość mobilną PeoPay po ukraińsku.

"Na koniec I kw. w Banku Pekao mieliśmy 135 tys. klientów, będących obcokrajowcami. To ok. 28-29% udziałów w rynku. Dokonaliśmy ekspertyzy dotyczącej oczekiwań obcokrajowców. Mając pokaźny portfel klientów już dzisiaj - szacujemy, że jesteśmy bankiem nr 1, który obsługuje tę grupę obywateli. Wielu z obywateli Ukrainy chce pozostać w Polsce. To są ludzie, którzy podejmują pracę i myślą, by w Polsce pozostać, ale ich poziom ubankowienia w polskich bankach to zaledwie 10%" - powiedział Tomczuk podczas konferencji prasowej.

"Obsługujemy najwięcej obcokrajowców w Polsce. Zmiany w ofercie dla obywateli z Ukrainy są po to, by tę pozycję umocnić. Biorąc pod uwagę 3 mln obywateli z Ukrainy, którzy mają być w Polsce w 2018 roku, chcielibyśmy otworzyć kilkadziesiąt tysięcy nowych ROR-ów do końca roku. Postrzegamy tu niszę. To trend, którego nie można lekceważyć" - podkreślił.

Bank poinformował, że blisko co czwarty (22,5%) obywatel Ukrainy korzystający z usług bankowych w Polsce jest klientem Banku Pekao (70 tys.). Wśród studentów odsetek ten jest jeszcze wyższy: co trzeci (30%) student z Ukrainy posiada konto w Pekao (11,4 tys.).

"Nadal jest ogromny potencjał do wzrostu - widać to zarówno w liczbie obywateli Ukrainy - szacujemy, że w 2018 r. będziemy mieli ok. 3 mln obywateli Ukrainy w Polsce, jak i wartości środków, które są przekazywane za granicę. Aż 62% Ukraińców zawozi pieniądze osobiście, 14,3% przekazuje przez zaufane osoby, 15% korzysta ze specjalistycznych firm, a tylko 4,4% przelewa środki z rachunków bankowych. Tu widzimy bardzo dużą rolę banku, aby przekonać obywateli Ukrainy do dokonywania przelewów" - powiedział dyrektor zarządzający w pionie bankowości detalicznej Remigiusz Hołdys, podczas konferencji.

Środki przekazane za granicę przez obcokrajowców pracujących w Polsce wyniosły 13 mld zł w 2017 r., z czego 11,7 mld zł przekazali obywatele Ukrainy (ok. 90%).

Oferta banku Pekao dla klientów z Ukrainy obejmuje: bezpłatne konto, kartę i bankomaty za granicą, w tym na Ukrainie, realizacja przekazów Western Union w oddziałach Banku Pekao oraz w serwisie internetowym Pekao24, atrakcyjne kursy wymiany walut w oddziałach Banku, serwisie Pekao24 oraz aplikacji PeoPay, infolinię oraz dedykowany program powitalny w języku ukraińskim, wzory umowy rachunku i regulaminów, instrukcję korzystania z bankowości elektronicznej Pekao24, materiały reklamowe, w języku ukraińskim. Ponadto w ramach promocyjnej oferty, klienci będą mogli korzystać z bezpłatnych przelewów na Ukrainę w USD lub EUR.

Bank Pekao jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.