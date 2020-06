Austria obniża stawki podatku VAT

Hiszpania: rekordowy spadek PKB z powodu pandemii

Z powodu pandemii koronawirusa w pierwszym kwartale br. doszło do rekordowego spadku Produktu Krajowego Brutto (PKB) Hiszpanii o 5,2 proc. - poinformował we opublikowanym we wtorek raporcie Krajowy Urząd Statystyczny (INE) w Madrycie.