57 groszy do nieszczęścia

Użytkowników serwisu OLX zalała kolejna fala SMS-ów, w których wymusza się drobną dopłatę za ogłoszenie. W rzeczywistości feralne "0,57PLN" jest przepustką do strat na znacznie większą skalę.

Podszywanie się pod inne podmioty weszło w krew oszustom. Wielokrotnie przestrzegaliśmy przed działaniami wymierzonymi w łatwowiernych posiadaczy smartfonów, a nie raz niestety pokazywaliśmy skutki niezachowania ostrożności (zobacz m.in. "Myślała, że dopłaca 3 zł, straciła 9 tysięcy złotych").

Tym razem przestrzegamy przed kolejnym atakiem oszustów wymierzonym w użytkowników serwisu ogłoszeniowego OLX. Przedstawiciele samego serwisu poinformowali klientów o fali SMS-ów wysłanych do posiadaczy anonsów w popularnym portalu. W treści wiadomości przekonuje się ich o konieczności dopłacenia drobnej kwoty, żeby zapobiec zablokowaniu ogłoszenia.

Dosłowna treść wiadomości wysyłanej przez oszustów to: "OLX.pl Twoje nowe ogłoszenie wymaga doplaty na kwote 0.57PLN. Brak wplaty skutkuje usunieciem ogloszenia."

Dalej pojawia się link do rzekomej strony, poprzez którą można dokonać płatności brakującej opłaty ("https://secure.s-pay24.com/p78689"). To właśnie. Kliknięcie w stronę przygotowaną na wzór systemów do internetowych płatności powoduje, że wpisując na niej dane logowania do banku, podajemy je na tacy oszustom. Jeśli wejdą w posiadanie loginu i hasła, mają otwartą drogę do kradzieży środków z konta różnymi metodami.

OLX ostrzega, a my razem z nim: otrzymując SMS-y czy e-maile podobnej treści, należy zachować szczególną czujność. Są pewne typowe znaki rozpoznawcze większości (niestety nie wszystkich, złodzieje doskonalą swoje metody) tego rodzaju działań oszustów. To m.in. niepoprawna pisownia, brak polskich znaków, podejrzane linki do płatności zawierające przypadkowe cyfry i wyrażenia. Dodatkowo użytkownicy portali ogłoszeniowych, ale też np. klienci banków powinni wiedzieć, że te podmioty nie wysyłają wiadomości SMS czy e-mail takiej treści. Uczulają na to swoich klientów przy każdej kolejnej kampanii oszustów.

MW