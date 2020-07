Zysk netto Santander Bank Polska w II kw. wyniósł 304,9 mln zł

fot. Mateusz Szymański / Bankier.pl

Zysk netto Santander Bank Polska w drugim kwartale 2020 roku spadł do 304,9 mln zł z 596,5 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 3,4 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 295 mln zł.

Oczekiwania jedenastu biur maklerskich, co do zysku netto Santander Bank Polska za drugi kwartał, wahały się od 240 mln zł do 379 mln zł.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale 480,9 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem 6 proc. wyższych odpisów na poziomie 512 mln zł w przedziale oczekiwań 455,4 mln zł do od 605 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 1.458,4 mln zł i okazał się lekko, 2 proc., poniżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.488 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.454,1 - 1.533 mln zł).

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 491,8 mln zł i był 2,9 proc. poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 507 mln zł (oczekiwania wahały się od 489 mln zł do 531 mln zł).

Wyniki grupy Santander Bank Polska w drugim kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 2Q2020 konsensus różnica







PAP





Wynik odsetkowy 1 458,4 1 488 -2,0%



Wynik z prowizji 491,8 507 -2,9%



Saldo rezerw -480,9 -512 -6,0%



Zysk netto 304,9 295 3,4%

















2Q2020 2Q2019 różnica 1Q2020 różnica w mln zł



rdr

kdk











Wynik odsetkowy 1 458 1 624 -10,2% 1 636 -10,9% Wynik z prowizji 492 522 -5,8% 538 -8,6% Saldo rezerw -481 -357 34,9% -466 3,1% Zysk netto 305 596 -48,9% 171 78,4%

seb/