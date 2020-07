Zdarzenia księgowe powiększą EBITDA grupy PKN Orlen w II kw. o ok. 5,6 mld zł

PKN Orlen w wynikach II kwartału odwróci odpisy aktualizujące wartość zapasów w kwocie ok. 2.103 mln zł netto, odnotuje zysk z tytułu okazyjnego nabycia akcji Energa w wysokości ok. 3.690 mln zł i ujmie odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w ORLEN Upstream na ok. 133 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.