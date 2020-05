Żabka dostarczy zakupy do domu

Żabka testuje nowe rozwiązania. W Poznaniu można już zamówić produkty z dostawą do domu w ramach opcji „Żabka do domu". Koszt dostawy zakupów to 5 zł, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 80 zł. Powyżej tej kwoty dostarczenie towarów jest bezpłatne.

W Poznaniu klienci mogą skorzystać z testowej usługi „Żabka do domu". Koszt dostawy to 5 zł dla zakupów o wartości poniżej 80 zł. Zapłacić za zamówienie można tylko kartą płatniczą z uwagi na pandemię koronawirusa.

Jeżeli klient nie znalazł produktu na liście w sklepie internetowym, może wpisać go przy składaniu zamówienia. Towar zostanie wysłany, jeżeli będzie dostępny w placówce kompletującej zakupy. Klient może wybrać datę dostawy, korzystając z czterech opcji:

Jak najszybciej ,

, Dziś, między 12-15 ,

, Dziś, między 15-18 ,

, Dziś, między 18-20.

- Do zamówienia doliczymy 5 zł opłaty za dostawę przy zamówieniu do 80 zł.Do ceny produktów doliczona zostanie także. Informację o kwocie zamówienia prześlemy wraz z SMS-em potwierdzającym zamówienie - przeczytamy w komunikacie, który wyświetla się po przejściu do koszyka z produktami na stronie internetowej Żabki.

W Poznaniu testowa usługa „Żabka do domu” działa w wybranych lokalizacjach, m.in. na ulicach: Kościelnej 12-14, 3 Maja 47, Św. Marcina 45, Głogowskiej 65 czy Prusa 2. Łącznie nowa funkcja obejmuje 30 punktów Żabka w Poznaniu. Jak zapowiada firma, zakres obsługi dostawy do domu będzie systematycznie poszerzany o kolejne regiony.

Źródło:

DF