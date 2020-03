Szef WHO: Mamy do czynienia z pandemią koronawirusa

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w środę pandemię nowego koronawirusa. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oświadczył na konferencji prasowej w Genewie, że koronawirus może być określany jako pandemia.

🚨 BREAKING 🚨



"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A