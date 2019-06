Theresa May odchodzi ze stanowiska szefowej Partii Konserwatywnej

Pod koniec maja Theresa May przed słynnymi drzwiami na Downing Street ogłosiła, że po wizycie Donalda Trumpa ustąpi ze swojego stanowiska. To już dziś.

- Starałam się najlepiej jak mogłam, by zrobić to, co najważniejsze w demokracji, a więc wypełnić wolę obywateli, także tę dotyczącą brexitu. Niestety nie przekonałam brytyjskiego parlamentu do wynegocjowanej przeze mnie umowy. To zawsze będzie powodem mojego głębokiego smutku - powiedziała w swoim poruszającym majowym przemówieniu premier. - Czas pracy jako premiera był trudny i obfitował w momenty, które osobiście mnie raniły. W moich działaniach nie było krzty złej woli. Robiłam, robię i zrobię wszystko co w mojej mocy, by nadal służyć krajowi, który kocham - zakończyła swoje wystąpienie łamiącym się głosem premier.

To właśnie sprawa wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej była powodem powołania jej na ten urząd, a jednocześnie stała się powodem jej odejścia. Premier nie przekonała bowiem parlamentu do wynegocjowanej przez siebie "umowy rozwodowej z Brukselą".

Jak na razie pozostanie jednak na stanowisku tymczasowego szefa rządu do czasu wyboru następcy. Chęć zajęcia jej stanowiska zgłosiło 11 kandydatów. Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami proces wyłaniania nowego premiera powinien zostać zamknięty w tygodniu rozpoczynającym się 10 czerwca. Wówczas poprzez głosowania w Partii Konserwatywnej lista zostanie zawężona do dwóch osób, które rozpoczną serię spotkań wyborczych, by członkowie partii mogli ich "odpytać" i oddać na któregoś głos. Prawo do wyboru nowego lidera ma 125 tys. zarejestrowanych torysów. Jej następcę poznamy więc w połowie lipca.

Nowy szef partii wprowadzi się także na Downing Street, przejmując stanowisko premiera.

aw/pap