Start-upy nadzieją Gazel Biznesu

4362 firmy znalazły się na liście Gazel Biznesu, przygotowywanym przez "Puls Biznesu" corocznym zestawieniu małych i średnich firm, które rozwijają się najprężniej w Polsce.

- To druga pod względem długości lista w 18-letniej historii rankingu - mówi w Pulsie Dnia Wojciech Kowalczuk, redaktor prowadzący zestawienia Gazel Biznesu. Na miano Gazeli zasługują firmy o przychodach od 50 do 200 mln zł, które przez ostatnie 3 lata poprawiały przychody i ani razu nie odnotowały straty.

Krótsza o 24 pozycje lista w stosunku do ubiegłorocznej edycji nie martwi Wojciecha Kowalczuka. - Jedyne, czym możemy martwić się w tegorocznym zestawieniu Gazel Biznesu, to mała liczba firm, które w sposób spektakularny poprawiły swoje obroty. To może wskazywać na to, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw trochę hamuje w swoim rozwoju - mówi.

Wojciech Kowalczuk liczy więc na stopniowe zwiększanie się liczby innowacyjnych firm w zestawieniu. A zwłaszcza młodych spółek technologicznych. - Jeżeli start-upy są w Polsce na początkowym etapie rozwoju, to wierzę, a przynajmniej mam nadzieję, że za trzy lata lista Gazel Biznesu będzie pełna dzisiejszych start-upów: firm innowacyjnych, które wnoszą coś więcej niż to, że wstrzeliły się w jakiś moment na rynku - mówi Kowalczuk.

Paweł Sołtys