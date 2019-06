A4 w remoncie. Szykują się korki

Od wtorku 4 czerwca rozpoczyna się drugi etap remontu nawierzchni autostrady A4 w rejonie Punktu poboru Opłat Karwiany. Służby drogowe apelują do kierowców aut osobowych i dostawczych, by korzystały z objazdów w kierunku na Opole i Katowice.

„We wtorek 4 czerwca planujemy rozpocząć drugi etap prac. Apelujemy do kierowców podróżujących w kierunku Opola i Katowic o zjeżdżanie z autostrady możliwie jak najwcześniej i korzystanie z dróg alternatywnych lub wyznaczonego objazdu zalecanego dla pojazdów do 3,5 tony. Kierowcom pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 tony zaleca się objazd drogami wojewódzkimi nr 346, 395 i drogą krajową nr 8. Objazd ten jest oznakowany” - powiedziała w poniedziałek Magdalena Szumiata, rzecznik wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad.

Podkreśliła, że nie ma też możliwości przejazdu przez bramki na PPO Karwiany pojazdów ponadgabarytowych.

Jak podała, informacje o trwającym remoncie i tworzących się zatorach przekazywane są kierowcom z dużym wyprzedzeniem. Pierwsze już w okolicy Zgorzelca, aby kierowcy mogli odpowiednio wcześniej zjechać z autostrady.

„Dodatkowo przed węzłem Kąty Wrocławskie oraz Pietrzykowice ustawione zostały tablice mobilne informujące o zatorze i objeździe dla pojazdów o masie 3,5 tony" - podała rzecznik.

Obecnie wyłączone z ruchu są trzy bramki na jezdni w kierunku Katowic, a ruch w rejonie PPO odbywa się jezdnią do Wrocławia w obu kierunkach. Dlatego w kierunku Opola i Katowic tworzyły się nawet kilkunastokilometrowe korki.

„Od 4 do 17 czerwca planowany jest kolejny etap prac, podczas którego dostępne będą trzy bramki w kierunku Katowic oraz pięć bramek w kierunku granicy z Niemcami. Remontowanych będzie pięć skrajnych bramek w kierunku granicy, a ruch będzie odbywał się dwukierunkowo na jezdni w kierunku Katowic. Ukończenie tego etapu zdecydowanie zmniejszy utrudnienia dla kierowców” - dodała rzecznik.

Od 4 do 21 czerwca zamknięty będzie również parking przy PPO Karwiany.

Służby drogowe GDDKiA na bieżąco współpracują z odpowiadającym za pobór opłat Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego. Według ustalonych procedur postępowania, w przypadku gdy zator przed PPO Karwiany będzie rozpoczynał się na odcinku pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice, służby drogowe będą rekomendowały GITD odstąpienie od poboru opłat.(PAP)

autor: Roman Skiba

ros/ je/