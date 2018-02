RN Orlenu odwołała ze stanowiska prezesa Wojciecha Jasińskiego, zastąpi go Daniel Obajtek

Rada nadzorcza PKN Orlen odwołała ze stanowiska prezesa Wojciecha Jasińskiego, wiceprezesa Mirosława Kochalskiego oraz Marię Sosnowską, która pełniła funkcję członka zarządu ds. inwestycji i zakupów. Na stanowisko prezesa powołany został Daniel Obajtek, który w poniedziałek złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Energi.

Jasiński był prezesem Orlenu od grudnia 2015 roku. Zastąpił na tym stanowisku Jacka Krawca.

Mirosław Kochalski z kolei został powołany do zarządu płockiej spółki w lutym 2016 roku.

Maria Sosnowska do zarządu Orlenu trafiła w czerwcu 2017 roku.

Orlen podał też, że minister energii powołał do składu rady nadzorczej grupy Józefa Węgreckiego. Jak podano, Józef Węgrecki złożył oświadczenie, że poza Orlenem pełni funkcję wiceprezesa spółki Energa Wytwarzanie, która jest konkurencyjna do działalności koncernu. Rada nadzorcza Orlenu postanowiła delegować go do czasowego wykonywania czynności członka zarządu ds. inwestycji i zakupów do czasu powołania osoby na to stanowisko, przy czym na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Powołany na prezesa koncernu, na wniosek ministra energii, Daniel Obajtek był prezesem Energi od lutego 2017 roku.

Jak informował "Puls Biznesu" minister energii Krzysztof Tchórzewski nie był zbyt przekonany do osoby Wojciecha Jasińskiego. Piątkowe zmiany w radzie nadzorczej miały mu dać całkowitą władzę nad Orlenem, co znalazło potwierdzenie w dzisiejszym odwołaniu Jasińskiego z funkcji prezesa.

Konfliktowi między Tchórzewskim i Jasińskim towarzyszy tradycyjna walka frakcji wewnątrz koalicji rządzącej. Politycy rywalizują o wpływ na obsadę intratnych stanowisk w Orlenie, który w 2017 r. osiągnął rekordowe 6,65 mld zł zysku netto. Więcej na ten temat w artykule "Iskrzenie w Orlenie".

Komunikat Energi W związku z powołaniem od dnia 6 lutego 2018 r. Pana Daniela Obajtka na stanowisko Prezesa Zarządu PKN Orlen SA, Pan Daniel Obajtek złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu Energa SA w dniu 5 lutego 2018 r.

Daniel Obajtek to polityk i samorządowiec. Urodził się 2 stycznia 1976 roku w Myślenicach. Z wykształcenia magister inżynier ochrony środowiska. W 1995 został kierownikiem i dyrektorem zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych. W 2002 został radnym gminy Pcim, a już 4 lata później był wójtem tej samej gminy. W 2015 został powołany na funkcję pełniącego obowiązki prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 2016 był prezesem Agencji.



Od lutego 2017 roku sprawował funkcję prezesa Energi SA, kierując spółką w zakresie finansów, zarządzania ładem korporacyjnym, audytu i kontroli, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa, polityki personalnej, polityki prawnej, polityki wizerunkowej i dialogu społecznego.

Rok 2017, pod kierownictwem Daniela Obajtka, Energa SA zakończyła z kapitalizacją na poziomie 5,3 miliarda złotych, notując najwyższy wśród krajowych spółek energetycznych – sięgający 38 procent – wzrost kursu akcji notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Daniel Obajtek sprawował również funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Lotos – Biopaliwa Sp. z o.o. Był współautorem m.in. publikacji „Repolonizacja Polski”.

Od 2006 roku, pracując w samorządzie, zrealizował szereg inicjatyw rozwojowych i z powodzeniem przeprowadził wiele inicjatyw infrastrukturalnych.

