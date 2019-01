Polacy chcą pracować zdalnie

Dodatki pozapłacowe często decydują o podjęciu zatrudnienia w danej firmie. Niemal wszyscy pracodawcy oferują takie dodatki najczęściej w postaci prywatnej opieki medycznej i karty sportowej. Czego oczekiwaliby Polacy? Oprócz lepszej dostępności do lekarzy, również możliwości pracy zdalnej.

Większość firm na polskim rynku oferuje pracownikom pakiet opieki medycznej, kartę sportową czy wyjazdy integracyjne - wynika z najnowszego raportu Hays Poland. Firmy nierzadko pozwalają także zatrudnionym korzystać z elastycznych form pracy. A jakie są zdaniem pracowników najważniejsze świadczenia pozapłacowe? Według raportu należą do nich: rozszerzony pakiet opieki medycznej (44 proc.), praca elastyczna (38 proc.), służbowy samochód (34 proc.), dodatkowe dni urlopowe (31 proc.) oraz dofinansowanie dodatkowej edukacji - 25 proc.

- Pomimo iż możliwość pracy elastycznej deklaruje 70 proc. firm, to - jak wynika z badania - oferowane rozwiązania są niedopasowane do potrzeb pracowników. Najczęściej praca elastyczna oznacza możliwość rozpoczynania dnia pracy w określonym przedziale czasowym. Inne firmy dopuszczają pracę zdalną, tzw. home office - określoną liczbę dni w miesiącu albo opcję do wykorzystania przy realizacji konkretnego projektu - mówią eksperci Hays Poland.

Pracodawcy, jak wynika z udzielonych przez nich odpowiedzi, niechętnie dzielą się z pracownikami opcją pracy elastycznej. 42 proc. wskazało, że do tego nie zachęca, a 28 proc. że to robi, ale w odniesieniu do niektórych zatrudnionych.

Jako trend na rynku pracy eksperci wskazali również kwestię work-life balance. Zdrową równowagę można uzyskać właśnie dzięki elastycznym formom pracy - taką odpowiedź wskazało 30 proc. pytanych, 28 proc. wskazało na zmianę czasu dojazdu do pracy, a 17 proc. chciałoby mieć inne godziny pracy.

- Elementem, który będzie wymagał nakładów pracy i sprawiał trudności w wielu firmach - jest wypracowanie podejścia do pracy zdalnej oraz zarządzania pracownikami wykonującymi obowiązki w ten sposób. Już teraz nie brakuje pytań o to, jak monitorować taką formę świadczenia pracy, zarządzać efektywnością, stawiać cele i motywować rozproszonych pracowników. Praca zdalna, która staje się standardem na rynku, będzie wymagała od firm m.in. udostępniania pracownikom platform do wspólnej realizacji zadań, wewnętrznych komunikatorów oraz opracowania zasad - wyjaśnia Anna Czyż, executive manager z Hays Poland.

WSZ