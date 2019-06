PIP apeluje o skrócenie czasu pracy podczas upałów

Przez najbliższe dni żar nadal ma się lać z nieba. Państwowa Inspekcja Pracy apeluje do pracodawców, aby w czasie upałów skracać czas pracy.

IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla Opolszczyzny i Dolnego Śląska - kulminacja wysokich temperatur ma nastąpić w połowie tygodnia. Eksperci zalecają unikanie słońca i wysiłku fizycznego oraz stałe nawadnianie się.

Skargi do Państwowej Inspekcji Pracy

Redakcja Bankier.pl poprosiła PIP o podanie liczby skarg, jakie wpłynęły do tej pory do inspektoratów, a które dotyczyły pracy w zbyt wysokich temperaturach. Danuta Rutkowska z biura Głównego Inspektora Pracy podała, że wg stanu na 18 czerwca 2019 wpłynęło 150 skarg pracowniczych na nieprawidłowości w zakresie wydawania posiłków i napojów (106) i zbyt wysoką temperaturę w pomieszczeniach pracy (44). Natomiast w całym 2018 roku do PIP skierowano 553 skargi na nieprawidłowości w zakresie wydawania posiłków i napojów oraz na zbyt wysoką temperaturę w pomieszczeniach pracy - 431.

Co ciekawe, jeszcze dwa lata temu takich skarg było znacznie mniej. – W 2017 r. do PIP zostało przekazanych 181 skarg na zbyt wysoką temperaturę w pracy. Dotyczy to głównie upałów, ale mogły się również zdarzyć skargi z zakładów produkcyjnych, gdzie ze względu na sposób produkcji i stosowaną technologię panuje za wysoka temperatura – podała w rozmowie z Bankier.pl Danuta Rutkowska z biura prasowego Państwowej Inspekcji Pracy.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawców w czasie upałów jest zapewnienie napojów chłodzących, kiedy za oknem temperatura przekracza 25°C, a w pomieszczeniu nie spada poniżej 28°C.

W niektórych zawodach uniknięcie bezpośredniego nasłonecznienia jest możliwe. Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek apelował do pracodawców w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej PIP o przestrzeganie przepisów gwarantujących pracownikom zimne napoje podczas trwających upałów i rzetelne wypełnianie wszystkich obowiązków mających na celu złagodzenie skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury spowodowane upałami.

Warto przypomnieć, że nie ma przepisów, które określają maksymalną temperaturę w miejscu pracy, jednak w Kodeksie pracy pojawiły się przypadki, kiedy zatrudniony może zaprzestać wykonywania swoich obowiązków. Artykuł 210 mówi o tym, że w razie gdy warunki nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania obowiązków.

Dodatkowo przy pracach brudzących wykonywanych na otwartej przestrzeni, bez dostępu do wody bieżącej, pracodawca zobowiązany jest zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 l wody dziennie na każdego pracownika.

Gdy pracodawca zatrudnia osoby młodociane, musi zwolnić je z obowiązku świadczenia pracy w sytuacji, gdy temperatura w pomieszczeniu przekracza 30°C, a względna wilgotność powietrza przekracza 65 proc

– Główny Inspektor Pracy apeluje do pracodawców o skracanie czasu pracy podczas trwających upałów, w szczególności tym pracownikom, których dzienny wymiar czasu pracy przekracza 8 godzin. Pracodawcy mogą też wprowadzać dodatkowe przerwy regeneracyjne. W takich sytuacjach pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia – czytamy na stronie Państwowej Inspekcji Pracy. Według zaleceń GIS w czasie tak wysokich temperatur najlepiej unikać wychodzenia z domu zwłaszcza między godziną 10 a 16. W najgorszej sytuacji są pracownicy fizyczni, którzy muszą pracować na zewnątrz. Wówczas pracodawca ma obowiązek zadbać o dostateczną ilość napojów chłodzących oraz o umożliwienie zatrudnionym odpoczynku w cieniu.

Weronika Szkwarek