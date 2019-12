Otwarto autostradę A1 wokół Częstochowy

W poniedziałek otwarto po dla ruchu tranzytowego główną trasę autostradowej obwodnicy Częstochowy, w ciągu autostrady A1.Pełną funkcjonalność mają dwa węzły: Częstochowa Północ i Częstochowa Południe.

Oznacza to, że kierowcy zarówno pojazdów osobowych, jak i ciężarowych, mogą omijać Częstochowę głównymi jezdniami A1, bezkolizyjnie połączonymi już z rozbudowywaną obecnie krajową "jedynką". Obwodnica łączy się z oddanym w tym roku, liczącym 33 km, odcinkiem A1 do Pyrzowic, a dalej kierowcy mogą dojechać A1 do granicy z Czechami w Gorzyczkach.

Na razie nie jest możliwe korzystanie z węzłów: Częstochowa Jasna Góra i Częstochowa Blachownia. Jak sygnalizował podczas poniedziałkowej uroczystości otwarcia autostrady – z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego - p.o. dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski, węzły te powinny zostać uruchomione w najbliższych miesiącach.

Jak uściślił Żuchowski, węzeł Jasna Góra, na którym praktycznie brakuje już tylko barier, prawdopodobnie będzie mógł zostać uruchomiony w połowie lutego, natomiast węzeł Blachownia – w zależności od pogody – zostanie udostępniony w perspektywie dwóch-trzech miesięcy.

GDDKiA wskazuje, że kolejne przetargi wyłonią wykonawców, którzy w przyszłym roku wybudują ekrany akustyczne wzdłuż jezdni A1. Dokończą też prace na węzłach wraz z ich oświetleniem, na miejscach obsługi podróżnych oraz w obwodzie utrzymania, a także uporządkują teren. Do zakończenia prac na obwodnicy będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Adamczyk: do 2025 roku zamkniemy program budowy autostrad w Polsce

Do 2025 roku zamkniemy program budowy autostrad w Polsce - powiedział w poniedziałek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas uroczystości otwarcia autostradowej obwodnicy Częstochowy.

"Po tym jak nierzetelny wykonawca zszedł z budowy, znaleźli się wykonawcy, którzy pracując 7 dni w tygodniu zrealizowali tę inwestycję" - powiedział minister.

Dodał, że dzięki odważnym decyzjom rządu, do 2025 roku zamknięty zostanie program budowy autostrad w Polsce. "Ukończymy autostradę A1, A2, A6 i autostradę A18, tym samym pozostanie nam do zrealizowania bardzo ambitny program budowy pozostałej sieci dróg ekspresowych, w tym Via Carpatia, S11, S12, S47" - wymienił.

Jak zaznaczył, "wszystkie te drogi pozwolą stworzyć "ruszt komunikacyjny" kraju.

Autostrada A1 to kręgosłup komunikacyjny Polski; poprawi nasze warunki gospodarcze i jednocześnie zwiększy ruch turystyczny - powiedział premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek podczas otwarcia autostradowej obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1.

"Cały ciąg autostrady A1 to kręgosłup komunikacyjny Polski. (...) W czasach Drugiej Rzeczpospolitej mieliśmy tę Magistralę Kolejową, która wykorzystała okno Polski na świat, tak dzisiaj oddajemy do użytku bardzo ważny odcinek, który wkrótce potem, po dokończeniu za parę lat odcinka A1 z Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego, dokończy już tę główną autostradę północ południe" - powiedział premier.

Jak mówił, "to otwiera nas na handel, na turystykę z krajami południa Europy i znakomicie poprawia nasze warunki gospodarcze, jednocześnie też zwiększa ruch turystyczny".

Morawiecki dodał, że w niektórych mediach mówiło się, że stanie się cud, jeżeli obwodnicę Częstochowy uda się do końca tego roku otworzyć. "Jak wiemy doskonale, cuda się zdarzają, jeżeli są poprzedzone ciężką pracą, i ta ciężka praca, ogromnie ciężka praca, została tutaj wykonana" - podkreślił szef rządu.