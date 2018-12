Najlepsze konta oszczędnościowe – grudzień 2018 [Ranking Bankier.pl]

Konta oszczędnościowe kończą rok z maksymalną stawką w wysokości 3,50 proc. w skali roku. Oferta na taki procent będzie jednak dostępna dla klientów, którzy chcą i mogą spełnić dodatkowe warunki stawiane przez bank. Najlepsze konto bez wymogów posiada oprocentowanie niewiele niższe – 3,20 proc. rocznie.

Zainteresowani założeniem nowego rachunku lokacyjnego znajdą potrzebne informacje w dwóch tabelach. Jedna z nich obejmuje najwyżej oprocentowane oferty, które wymagają spełnienia dodatkowych warunków, z kolei druga to zestawienie z najbardziej zyskownymi kontami bez takich ograniczeń. Jako punkt wyjścia przyjęliśmy wkład w wysokości 10 000 zł. Jeśli instytucja posiada w ofercie kilka kont oszczędnościowych, do danego zestawienia włączyliśmy produkt z wyższą stawką.

Najlepsze konta oszczędnościowe z dodatkowymi warunkami

Kolejny miesiąc z rzędu Getin Noble Bank nie schodzi z pierwszego miejsca zestawienia najlepszych kont oszczędnościowych na 10 000 zł z uwzględnieniem dodatkowych warunków. W przypadku Konta oszczędnościowego w promocji „Bonus za aktywność” oznaczać to będzie konieczność założenia konta osobistego oraz zagwarantowania wpływów wynagrodzenia na kwotę 1000 zł co miesiąc. Lepsza stawka obowiązuje przez rok i obejmuje do 10 000 zł. Oferta jest skierowana do nowych klientów banku.

Najlepsze konta oszczędnościowe z dodatkowymi warunkami dla kwoty 10 000 zł Lp. Bank Konto Oproc. Zysk po miesiącu Warunki 1. Getin Bank, Noble Bank Konto oszczędnościowe „Bonus za aktywność” 3,50% 24,08 zł Oferta dla nowych klientów zakładających ROR. Wymagane zasilanie konta wpływami wynagrodzenia na kwotę min. 1000 zł/m-c. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych na kontakt ze strony banku. Wyższa stawka obowiązuje przez 12 miesięcy, do 10 000 zł 2. Alior Bank Konto oszczędnościowe 3,00% 20,63 zł Oferta dla posiadaczy Konta Jakże Osobistego, którzy aktywowali korzyść uprawniającą do wyższego oprocentowania na koncie oszczędnościowym. Wyższa stawka obowiązuje do 31 grudnia 2019 r., do 20 000 zł Bank Pocztowy Pocztowe Konto 500+ 3,00% 20,63 zł Oferta dla beneficjentów programu "Rodzina 500+". Wymagane zasilanie konta wpływami pochodzącymi ze świadczenia na kwotę min. 500 zł; oprocentowanie gwarantowane do 31 grudnia 2018 r., do 10 000 zł T-Mobile Usługi Bankowe Konto oszczędnościowe 3,00% 20,63 zł Oferta dla nowych klientów zakładających ROR, w okresie promocji, obowiązuje przez 92 dni, do 50 000 zł. 3. Bank Millennium Konto Oszczędnościowe Profit 2,70% 18,57 zł Oferta dla posiadaczy ROR-u w okresie promocji, dla nowych środków, obowiązuje przez 92 dni, do 200 000 zł Santander Bank Polska Konto Systematyczne 2,70% 18,57 zł Oferta dla posiadaczy ROR-u w banku, którzy korzystają z usługi automatycznego oszczędzania, do 29 czerwca 2019 r., do 20 000 zł 4. Citi Handlowy Konto oszczędnościowe 2,50% 17,19 zł Oferta dla nowych klientów, którzy otworzą Konto Citi Priority w promocji, utrzymają przez 6 miesięcy średniomiesięczne saldo w wysokości 30 000 zł LUB będą zasilać przez 6 miesięcy rachunek comiesięcznym wpływem w wysokości 5000 zł, a także będą dokonywać min. 3 transakcji kartą lub nośnikiem zbliżeniowym miesięcznie przez okres pół roku, przez 6 miesięcy, do 100 000 zł. eurobank Rachunek oszczędnościowy Ekstra Zysk 2,50%* 17,05 zł* Oferta dla nowych klientów otwierających ROR, promocyjne oprocentowanie obowiązuje przez 3 miesiące dla środków do 30 000 zł Credit Agricole Rachunek Oszczędzam „Na start” 2,50%** 0 zł** Oferta dla nowych klientów zakładających ROR, obowiązuje przez 4 miesiące od otwarcia ROR-u, do 100 000 zł ING Bank Śląski Otwarte Konto Oszczędnościowe 2,50%*** 0 zł*** Oferta dla klientów, którzy nie posiadają konta oszczędnościowego lub nie korzystali z niego we wskazanym w regulaminie czasie, obowiązuje przez 4 miesiące, do kwoty poniżej 100 000 zł 5. Nest Bank Nest Oszczędności 2,25% 15,47 zł Oferta dla nowych klientów zakładających ROR, obowiązuje do końca miesiąca, w którym utworzono rachunek i przez kolejne, pełne dwa miesiące, do 50 000 zł *Odsetki kapitalizowane są z częstotliwością dzienną. **Odsetki kapitalizowane są z częstotliwością kwartalną. ***Odsetki dopisywane są na koniec okresu promocji (po 4 miesiącach od otwarcia konta). Źródło: Bankier.pl, stan na 07.12.2018 r.

Drugą lokatę zajmują trzy rachunki, które mogą się pochwalić oprocentowaniem w wysokości 3,00 proc. w skali roku. Do tego grona zaliczają się Konto oszczędnościowe od Alior Banku, Pocztowe Konto 500+ od Banku Pocztowego, a także Konto oszczędnościowe od T-Mobile Usługi Bankowe. Stawka obejmująca wymienione oferty jest jednakowa, jednak na tym podobieństwa między nimi się kończą.

Oferta Alior Banku jest zarezerwowana dla posiadaczy Konta Jakże Osobistego, którzy jako jedną z dostępnych korzyści wybiorą wyższe oprocentowanie na rachunku lokacyjnym. Kolejne ważne informacje to wysokość wkładu objętego oprocentowaniem (do 20 000 zł) oraz jak długo bank będzie naliczał wyższe oprocentowanie (do 31 grudnia 2019 r.).

Poszukujący produktu, na który regularnie mogliby odkładać oszczędności, mogą również skorzystać z Pocztowego Konta 500+ od Banku Pocztowego. Haczyk jest co najmniej jeden – oferta jest dedykowana klientom, którzy otrzymują świadczenie z programu „Rodzina 500+”. Kolejny wymóg to zagwarantowanie wpływu świadczenia na konto każdego miesiąca. Przelew nie może być niższy niż 500 zł. Preferencyjna stawka obejmuje oszczędności do 10 000 zł. Obecne oprocentowanie obowiązuje do końca tego roku.

Na rynku można znaleźć jeszcze jeden rachunek spełniający wytyczne zestawienia, któremu towarzyszy stawka w wysokości 3,00 proc. w skali roku. Jest to Konto oszczędnościowe od T-Mobile Usługi Bankowe oferowane w promocji. Wyższy zysk osiągną nowi klienci banku, którzy założą także rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Lepszy procent jest przyznawany na 92 dni i dotyczy środków do 50 000 zł.

Na trzecim miejscu uplasowały się dwa produkty bankowe ze stawką w wysokości 2,70 proc. w skali roku. Jednym z nich jest oferta od Banku Millennium – Konto oszczędnościowe Profit w promocji. Bank przyzna taką stawkę osobom, na rzecz których prowadzi konto osobiste. Dodatkowy warunek to wpłata nowych środków. Czas obowiązywania lepszych warunków został ograniczony do 92 dni. Dotyczą one środków do 200 000 zł. Drugim bankiem, który obiecuje taki sam zarobek, jest Santander Bank Polska. 2,70 proc. na Koncie Systematycznym do 29 czerwca kolejnego roku do 20 000 zł to propozycja dla tych, którzy posiadają konto osobiste z oferty banku oraz włączą usługę automatycznego oszczędzania.

Najlepsze konta oszczędnościowe bez dodatkowych warunków

Idea Bank nie zamknął jeszcze promocji Konta Idealnie Prostego, czego efektem jest zajęcie pozycji lidera zestawienia bez dodatkowych warunków drugi miesiąc z rzędu. Rachunek wciąż jest dostępny ze stawką w wysokości 3,20 proc. w skali roku, która obowiązuje do 30 grudnia br. Bank ograniczył także kwotę, od której bank będzie naliczać znacznie podwyższoną stawkę. Limit górny wynosi 20 000 zł.

Najlepsze konta oszczędnościowe bez dodatkowych warunków dla kwoty 10 000 zł Lp. Bank Konto Oproc. Zysk po miesiącu 1. Idea Bank Konto Idealnie Proste 3,20% 22,01 zł 2. Toyota Bank Indeksowane Konto Oszczędnościowe 2,22% 15,26 zł 3. Lion’s Bank Lion’s Excellence* 1,50% 10,31 zł 4. Bank BPS Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt 1,30% 8,94 zł 5. T-Mobile Usługi Bankowe Konto oszczędnościowe 1,04% 7,15 zł *Nowy klient może założyć konto w oddziale lub przez infolinię. Źródło: Bankier.pl, stan na 07.12.2018 r.

Oczko niżej uplasował się Toyota Bank z Indeksowanym Kontem Oszczędnościowym, którego stawka jest weryfikowana co kwartał. Obecnie wynosi ona 2,22 proc. w skali roku i dotyczy środków do 100 000 zł. Ważną informacją dla zainteresowanych kontem może być wysokość opłaty za rachunek. Bank pobiera co miesiąc za jego prowadzenie 30 zł, jednak klienci, którzy nie wypłacą z niego oszczędności w danym okresie rozliczeniowym, otrzymają jej zwrot.

Trzecia pozycja to konto oszczędnościowe Lion’s Excellence od Lion’s Banku, które posiada stawkę standardową w wysokości 1,50 proc. w skali roku. Jest to wariant bez konta oraz innych dodatkowych wymogów.

Najlepsze konta oszczędnościowe – sytuacja na rynku

Stawki maksymalne obu zestawień pozostały bez zmian. Na pierwszym miejscu w dalszym ciągu pozostaje Getin Noble Bank oferujący w promocji „Bonus za aktywność” 3,50 proc. w skali roku na 12 miesięcy do 10 000 zł. Warto wspomnieć, że bank poprawił przed kilkoma dniami warunki drugiej swojej promocji – „Na nowe środki”. W jej przypadku także można otrzymać stawkę w wysokości 3,50 proc. w stosunku rocznym. Przedłużenia doczekała się również oferta od Alior Banku dla posiadaczy Konta Jakże Osobistego. Stawka obowiązuje do 31 grudnia 2019 r.

Z pierwszej tabeli zniknęła natomiast oferta od Banku Pekao. Do końca listopada można było skorzystać z promocji Konta oszczędnościowego lub Konta oszczędnościowego Premium oprocentowanych na 3,00 proc. w skali roku. Obecnie oba konta objęte są standardową stawką, która nie pozwoliła na znalezienie się wśród najlepszych.

Monika Dekrewicz