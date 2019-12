123456 wciąż popularne. Najgorsze hasła w 2019 roku

123456 niezmiennie wygrywa w zestawieniu najgorszych haseł stosowanych przez użytkowników w 2019 roku. Pozycję lidera zajmuje nieprzerwanie od sześciu lat.

10% użytkowników wykorzystywało jedno z 25 najgorszych haseł w 2019 roku do zabezpieczenia swojego profilu, wynika z raportu opracowanego przez SplashData. Oprócz popularnego 123456 w pierwszej trójce znalazła się rozbudowana wersja, czyli 123456789 oraz qwerty.

Lista 25 najgorszych haseł używanych w sieci w 2019 roku:

123456,

123456789,

qwerty,

password,

1234567,

12345678,

12345,

iloveyou,

111111,

123123,

abc123,

qwerty123,

1q2w3e4r,

admin,

qwertyuiop,

654321,

555555,

lovely,

7777777,

welcome,

888888,

princess,

dragon,

password1,

123qwe.

Jak co roku, listę najgorszych haseł wykorzystywanych przez użytkowników publikuje SplashData. Raport obejmuje 5 mln rekordów z Europy Zachodniej oraz Ameryki Północnej. Hasła, które znalazły się w zestawieniu zostały złamane.

Każdego dnia jesteśmy narażeni na ataki oszustów internetowych, którzy próbują wyłudzić dane osobowe podszywając się pod skarbówkę, komorników, przewoźników przesyłek czy serwisy internetowe. Bezpieczne hasło jest podstawowym zabezpieczeniem przed oszustami. Co to znaczy bezpieczne? To taka kombinacja, która jest trudna do odgadnięcia i złożona z liter, cyfr oraz znaków specjalnych.

