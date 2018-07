Mocne wzrosty na GPW. Spadki na akcjach CCC

Wyraźne wzrosty zanotowały dziś spółki z WIG20. Kolejnych spadków doświadczyło jednak CCC, którego kurs spadł dziś poniżej psychologicznej bariery 200 zł.

Znakomity dzień panował dziś na spółkach WIG20, a cały indeks wzrósł o 1,93 proc. Nieco słabiej prezentowały się jednak mniejsze spółki, co obrazują indeksy mWIG40 (+0,1 proc.) oraz sWIG80 (+0,69 proc.). Szeroki indeks WIG wzrósł natomiast o 1,38 proc, a łącznie obroty na GPW wyniosły ponad 500 mln zł.

Wśród blue chipów królowało LPP (+5,6 proc.), które wczoraj wieczorem zaprezentowało wstępne dane finansowe za II kwartał 2018 roku. Wyniki okazały się lepsze, niż zakładał konsensus PAP, w szczególności pozytywnie zaskoczył osiągnięty przez spółkę zysk operacyjny. Mocno rosły także Alior Bank (+3,98 proc.), PKO BP (+3,53 proc.) oraz KGHM (+2,91 proc.).

Poprawa nastrojów na sWIG-u

Rozczarowani mogą być natomiast akcjonariusze dwóch innych spółek handlowych, CCC (-4,17 proc.) i Eurocashu (-2,98 proc.). Akcje tej pierwszej przełamały dziś psychologiczną barierę, a ich cena spadła poniżej 200 zł . Nie pomogło tu nawet przejęcie przez CCC udziałów w sklepie internetowym DeeZee

Choć sam indeks małych spółek zwyżkował dziś stosunkowo niewiele, to na uwagę zasługuje fakt, że już wyraźnie została przerwana ostatnia fatalna seria, kiedy to akcje małych spółek taniały przez wiele dni z rzędu. Obecnie można już zaobserwować drobne odbicie, do którego najmocniej przyczyniły się dziś spółki Bioton (+9,27 proc.) oraz PGS Software (+6,42 proc.). Mocno wzrósł także m.in. Altus TFI (+3,81 proc.), który wezwał GetBack do rozwiązania umowy sprzedaży akcji EGB Investments. Altus TFI wezwał jednocześnie windykatora do rozliczenia wszystkich wzajemnych świadczeń, związanych z wykonaniem tych umów.

W przypadku średnich spółek największe wzrosty zanotowały natomiast LC Corp (+4,51 proc.), a także Budimex (+3,64 proc.), który przedłużył dziś termin obowiązywania umowy kredytowej z bankiem Pekao. Taniały natomiast m.in. akcje Amrestu (-3,19 proc.), Sanoka (-3,06 proc.) oraz CI Games (-2,25 proc.).

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3406,34 1,01 1,12 -1,37 -2,45 -2,79 DAX Niemcy 12349,14 0,91 0,94 -2,95 -1,01 -4,40 FTSE 100 W.Brytania 7593,29 0,60 0,73 -1,41 2,93 -1,23 CAC 40 Francja 5316,77 0,76 0,67 -2,72 2,33 0,08 IBEX 35 Hiszpania 9660,90 1,07 0,24 0,30 -8,90 -3,81 FTSE MIB Włochy 21764,16 1,57 1,61 -1,56 3,57 -0,41 ASE Grecja 745,91 -0,31 -2,99 -3,97 -9,88 -7,04 BUX Węgry 36204,30 0,94 2,41 0,70 4,09 -8,06 PX Czechy 1076,02 0,52 1,37 -0,46 9,66 -0,20 RTS INDEX (w USD) Rosja 1147,47 -0,36 3,04 -1,45 13,68 -0,60 BIST 100 Turcja 96588,20 -0,19 2,31 -2,60 -3,91 -16,25 WIG 20 Polska 2160,24 1,93 0,32 -1,37 -7,04 -12,23 WIG Polska 56393,58 1,38 0,23 -2,59 -8,14 -11,53 mWIG 40 Polska 4206,83 0,10 -0,67 -6,69 -14,07 -13,21

Adam Hajdamowicz