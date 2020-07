Kool2Play idzie na giełdę [Analiza IPO]

Kool2Play

Producent gier Kool2Play prowadzi pierwszą ofertę publiczną akcji. Zapisy na akcje potrwają do 17 lipca, a spółka chce zadebiutować na rynku NewConnect w trzecim kwartale bieżącego roku.

Kool2Play to warszawski developer i wydawca gier operujący w zróżnicowanych gatunkach, które zgodnie z zapowiedziami spółki ma łączyć wspólna idea – natura ludzka w odniesieniu do świata opartego na technologii. Kool2Play jest także właścicielem Kool Things, a więc agencji specjalizującej się w międzynarodowej promocji gier. Obecnie studio pracuje nad trzema projektami: „Uragun”, „City of Minds” i tajemniczą grą o nazwie kodowej „Odrodzenie”. Jednym z udziałowców Kool2Play jest giełdowy Arts Alliance (dawny Midven), który ostatnich lat raczej nie może zaliczyć do udanych.

Działalność spółki

Kool2Play od 5 lat tworzy własne produkcje, stopniowo zwiększając skalę realizowanych projektów. Obecnie spółka projektuje gry nie tylko na PC, ale także z myślą o konsolach obecnej generacji. Trzon zespołu tworzą osoby z kilkunastoletnim doświadczeniem, a głównym projektantem studia jest Jacek Wesołowski – współtwórca wielu rozpoznawalnych tytułów, w tym „Bulletstorm”. W skład grupy kapitałowej wchodzi wspomniana już agencja Kool Things, która świadczy kompleksowe usługi o zasięgu globalnym, a są to przede wszystkim:

PR – dystrybucja materiałów prasowych (informacje prasowe, kody review i preview),

influencer relations – kampanie promocyjne z udziałem youtuberów i streamerów,

tworzenie reklam i kampanii reklamowych,

social media – prowadzenie profili w social mediach oraz kampanie promocyjne,

performance marketing – reklama w mediach elektronicznych.

Kool2Play jest też beneficjentem licznych grantów. W ostatnich miesiącach spółka otrzymała dotację NCBR z programu GameINN na projekt: Opracowanie innowacyjnych modułów gry, opartych na sztucznej inteligencji wirtualnych postaci pozwalających na symulację ich realistycznych zachowań i interakcji z graczem. W związku z zawartą umową spółka uzyskała dofinansowanie w kwocie 1,7 mln zł. Dodatkowo Kool Things pozytywnie przeszedł postępowanie w ramach konkursu Szybka Ścieżka dla Mazowsza. Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego wniosek został pozytywnie rozpatrzony, a spółka Kool Things oczekuje na zawarcie umowy o dofinansowanie w wysokości 1,9 mln zł.

Warunki emisji akcji

Zapisy na akcje przyjmowane będą osobiście w siedzibie spółki bądź w postaci elektronicznej - poprzez wypełnienie formularza zapisu zamieszczonego na stronie https://www.kool2play.com/akcje. – Emisję przeprowadzamy nie tylko w celu zdobycia funduszy na produkcję i promocję naszych tytułów. Chcemy przede wszystkim zwiększyć wiarygodność spółki w oczach kontrahentów i potencjalnych partnerów biznesowych. Uważam, że jesteśmy w idealnym momencie, aby dołączyć do grona spółek notowanych na rynku NewConnect – mówi Marcin Marzęcki, prezes Kool2Play. Cena emisyjna w wysokości 14 zł daje wycenę spółki na poziomie ok. 20 mln zł.

Już sam sposób zapisu na akcje jest zatem dość nietypowy. Inwestorzy nie mają się bowiem zgłaszać do wybranych domów maklerskich, tak jak to często bywa, tylko bezpośrednio do samej spółki. Z jednej strony Kool2Play musi przejąć w ten sposób na swoje barki liczne obowiązki. Zrezygnowanie z pośrednika zmniejsza jednak koszty, dzięki czemu większa część z zebranej kwoty trafi bezpośrednio do spółki.

Celem rozwój produkcji własnych

Środki z emisji do 180 tys. nowych akcji serii D zostaną przeznaczone przede wszystkim na finalizację prac oraz promocję gry „Uragun”, produkcję oraz promocję „City of Minds” i projektu o kodowej nazwie „Odrodzenie”. Ponadto spółka chce przeznaczyć pozyskane pieniądze na rozwój swojej bieżącej działalności operacyjnej oraz na agencję marketingową Kool Things. – Kończymy prace nad naszą pierwszą grą – „Uragun”. Stworzyliśmy wersję demo tytułu i jesteśmy już naprawdę blisko premiery w Early Access. Wiemy, jakie są oczekiwania graczy i posiadamy kompetencje, które są niezbędne do produkcji wysokiej jakości gier oraz ich sprawnej promocji – uważa prezes Kool2Play.

„Uragun” jest najbardziej zaawansowanym projektem realizowanym przez spółkę od momentu zmiany modelu biznesowego i skupienia się na produkcji gier w kategorii premium. Jest to gra typu top-down shooter (strzelanka z widokiem z góry), w którym gracz zasiądzie za sterami silnie uzbrojonego robota walczącego z falami botów kierowanych sztuczną inteligencją (AI), rozprzestrzeniających się po ulicach Nowego Jorku, Londynu, Berlina, Moskwy, Pekinu, Barcelony i Warszawy. Szacowane docelowe koszty na produkcję gry mają wynieść 1,7 mln zł, natomiast zakładane nakłady na promocję sięgną 0,4 mln zł. „Ze względu na planowaną w Q2/Q3 premierę Early Access gry »Uragun« przewiduje się zwiększenie przychodów i zysków w 2020 roku. Emitent szacuje, że sprzeda ok. 100 000 sztuk gry w średniej cenie 9,99 dol. (średnia uwzględniające okresowe przeceny)” - czytamy w dokumencie informacyjnym.

Dochody głównie z marketingu

Skonsolidowane przychody netto Kool2Play w 2019 roku wyniosły 2,3 mln zł, jednakże aż 95 proc. z tego stanowiły przychody osiągnięte przez spółkę zależną Kool Things. Póki co, to działalność spółki Kool Things była zatem kluczowa. Strategia rozwoju Kool2Play przewiduje jednak, iż w perspektywie najbliższych 5 lat większość przychodów ze sprzedaży produktów i usług w ramach grupy kapitałowej będzie generowana z tytułu działalności związanej z produkcją i sprzedażą gier. Zarząd spółki dążyć będzie do tego, aby w ciągu najbliższych 2 lat przychody z tego tytułu stanowiły ok. 65 proc. osiąganych przychodów ze sprzedaży, a w perspektywie 4-5 lat nawet 85-90 proc.