Kolejne banki dołączają do Android Pay i Blika

Płatności telefonem stają się standardem. Kolejne banki udostępniają klientom system Android Pay i Blika. Od dziś zbliżeniowe płatności telefonem dostępne będą dla klientów Citi Handlowego. Jeszcze w tym miesiącu Blika udostępni Raiffeisen Polbank.

Banki rozwijają dwie metody płatności mobilnych – karty HCE i Blika. Pierwsza z nich pozwala płacić telefonem zbliżeniowo na zakupach. Część banków promuje własne karty HCE (np. PKO BP), inne korzystają z Android Pay, czyli rozwiązania udostępnionego przez firmę Google (np. mBank). Z kolei Blik to lokalny standard płatności mobilnych, który wykorzystuje kody. Za ich pomocą można płacić w terminalach POS, dokonywać wypłat z bankomatów, przelewać pieniądze na numer telefonu i opłacać zakupy w internecie.

W ostatnich tygodniach system płatności Android Pay udostępniły dla swoich kart Bank BGŻ BNP Paribas i Plus Bank. Już od dziś swoje karty będą mogli podpiąć do aplikacji klienci Citi Handlowego. Tu jednak aplikacja będzie współpracować jedynie z plastikami Mastercarda. Płatności mobilne nie będą dostępne dla kart Visa. Nad wdrożeniem płatności Android Pay pracuje też ING Bank Śląski – w tym przypadku trzeba będzie poczekać jeszcze kilka miesięcy.

Karty HCE – własne lub w ramach portfela Android Pay - oferuje 16 banków uniwersalnych i kilkadziesiąt spółdzielczych. Z danych serwisu PRNews.pl wynika, że na koniec ubiegłego roku instytucje finansowe obsługiwały blisko 860 tys. kart HCE. Najwięcej użytkowników ma Bank Pekao – 168 tys. Bank PKO BP obsługuje 155 tys. wirtualnych kart, a BZ WBK 139 tys. Najwięcej kart podpiętych do Android Pay ma mBank – 134 tys.

Firma Google poinformowała, że wkrótce marka Android Pay zniknie z rynku. W jej miejsce pojawi się nazwa Google Pay. Będą się pod nią kryć wszystkie usługi płatnicze dostarczane przez Google. Oprócz Android Pay jest to Google Wallet i usługi dostępne za pomocą przeglądarki Chrome.

Rośnie także grono banków oferujących Blika. W grudniu do systemu dołączył Bank BGŻ BNP Paribas, a na dniach zrobi to także Raiffeisen Polbank. W drugim kwartale 2018 roku do lokalnego standardu dołączy Credit Agricole Bank Polska. W kuluarach mówi się, że kwestią czasu jest dołączenie do Blika Banku Pekao. Na razie jednak bank nie komentuje sprawy. Do niedawna Pekao rozwijał swój własny system płatności mobilnych wykorzystujący kody QR. Za jego pomocą można dziś płacić na przykład w sieci sklepów Biedronka.

Równolegle do bankowych systemów płatności mobilnych rozwijane są płatności mobilne dostarczane przez prywatne firmy takie jak Skycash czy moBILET. Za ich pomocą można kupować przez telefon bilety komunikacji miejskiej czy opłacać parkowanie samochodu. W aplikacji Skycash można ponadto kupić bilety kolejowe czy bilety na seanse kinowe.

Już tylko kilka banków nie oferuje swoim klientom żadnej formy płatności mobilnych. Są to Bank Pocztowy, Envelo Bank, BOŚ, Deutsche Bank, Idea Bank, Toyota Bank i Credit Agricole. Zarówno Credit Agricole, jak i Envelo Bank pracują nad wdrożeniem Blika. Ten ostatni chce także udostępnić klientom płatności Android Pay.

Wojciech Boczoń