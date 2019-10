Klabater debiutuje na NewConnect

Na NewConnect wchodzi wydawca gier Klabater. Spółka, której historia jest mocno związana z CD Projektem, wkrótce wyda swoją pierwszą własną produkcję.

- Debiut na NewConnect będzie dla nas zwieńczeniem długiej i ciężkiej pracy, którą włożyliśmy w rozwoju spółki w ostatnich miesiącach. Zrealizowaliśmy do tej pory większość krótkookresowych celów, przed nami kolejne wyzwania, na które jesteśmy w pełni przygotowani. Już 23 października na platformach PC/Mac/Linux zadebiutuje „Crossroads Inn”, rozbudowany symulator tawerny fantasy naszego wewnętrznego studia produkcyjnego – Kraken Unleashed. Jesteśmy na finiszu tej produkcji. To niewątpliwie nasz najważniejszy tytuł w 2019 roku – informuje Robert Wesołowski, członek zarządu spółki Klabater.

„Crossroads Inn” to połączenie gry z gatunku management sim z fabularnymi rozwiązaniami znanymi z gier role-playing. Gracz wcieli się w postać właściciela tawerny, a do jego zadań będzie należało zatrudnienie i wyszkolenie odpowiednich pracowników, zarządzanie dostawami, tworzenie nowych przepisów kucharskich oraz ustalanie menu dopasowanego do przybywających gości. Gra już przed premierą spotkała się ze sporym zainteresowaniem graczy – w ramach akcji crowdfundingowej na platformie Kickstarter zebrano ponad 38,6 tys. dol. na jej rozbudowę.

- Wsparcie i feedback ze strony graczy pozwoliły nam dopracować i dostosować grę do oczekiwań użytkowników. Pozyskane środki przeznaczyliśmy m.in. na zwiększenie tzw. cut-scen (przerywniki filmowe), rozbudowaliśmy warstwę muzyczną oraz zatrudniliśmy najwyższej klasy lektorów. Jako fani zarówno symulatorów, jak i gier RPG zawsze chcieliśmy zagrać w grę, która umiejętnie połączy te dwa gatunki. Tak powstał pomysł na symulator tawerny. Jesteśmy przekonani, że osiągnęliśmy założony rezultat i każdy z graczy znajdzie w „Crossroads Inn” coś dla siebie – mówi Michał Gembicki, członek zarządu spółki.

Plan rozwoju Klabatera zakłada jednoczesny rozwój w trzech głównych obszarach: wydawania gier, produkcji gier i usług dla deweloperów. Do końca 2020 roku spółka zakłada wydanie ok. 10-12 tytułów w modelu wydawniczym. Trzeba jednak podkreślić, że „Crossroads Inn” to dopiero pierwszy w pełni własny tytuł spółki, co generuje dodatkowe ryzyko jego powodzenia. Jako wydawca Klabater brał do tej pory udział m.in. przy takich produkcjach jak „Regalia: Of Men and Monarchs”, „Heliborne”, „Skyhill” czy „We. The Revolution".

„Wnuczka” CD Projektu

Korzenie Klabatera sięgają początków CD Projektu, przez co debiutującą na New Connect spółkę często określa się nawet „wnuczką” największego polskiego producenta gier. Jak czytamy na portalu Gry Online, w 2002 roku Marcin Iwiński i Michał Kiciński założyli swoje własne studio deweloperskie – CD Projekt RED. W międzyczasie część dystrybucyjna spółki (od tej działalności zaczynali) przeszła sporą reorganizację, a w 2012 roku CD Projekt sp. z o.o. zmienił nazwę na CDP.PL, zachowując portfel wydawniczy oraz związane z nim obowiązki poprzednika.

W listopadzie 2014 roku CD Projekt SA sprzedał pakiet kontrolny swej lokalnej spółki dystrybucyjnej. W efekcie tej transakcji CDP.PL został wydzielony poza grupę i od tego czasu funkcjonował już jako samodzielne przedsiębiorstwo. W czerwcu 2016 roku firma CDP.PL powiadomiła natomiast o utworzeniu zupełnie nowej marki Klabater, która miała się zająć wydawaniem gier niezależnych na rynku globalnym. Aktualnie obie spółki (CDP.PL oraz Klabater) łączą przede wszystkim dwie osoby – Robert Wesołowski i Michał Gembicki, którzy są głównymi akcjonariuszami tych podmiotów.

Ze względu na te liczne zmiany organizacyjne pewną niewiadomą wydają się wyniki finansowe Klabatera. Do niedawna funkcjonował on bowiem jeszcze w ramach spółki CDP.PL, a więc ich raporty były połączone. Co prawda, w pierwszym półroczu pod własnym szyldem Klabater wypracował ponad 150 tys. zł zysku netto, poprzednio jednak (jako jeden z segmentów większego podmiotu) generował on już straty. Porównywanie obecnych wyników do przeszłości na razie będzie zatem utrudnione.

Adam Hajdamowicz