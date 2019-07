KDPW uruchamia rejestr obligacji

Obecnie wszystkie niepubliczne emisje obligacji będą musiały być obowiązkowo rejestrowane w KDPW. Powstała ponadto baza pokazująca, którzy emitenci nie spłacają swoich zobowiązań w terminie.

Z dniem 1 lipca 2019 roku wszedł w życie obowiązek rejestracji niepublicznych obligacji korporacyjnych i komunalnych, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych w KDPW, a także obowiązek pośredniczenia agenta emisji w ich rejestracji w Krajowym Depozycie.

Rolą agenta emisji jest weryfikacja poprawności dokumentów związanych z emisją papierów wartościowych. W przypadku pozytywnej opinii agenta, dokona on ich rejestracji w KDPW w imieniu emitenta. Funkcję agentów emisji pełnią wybrane banki i domy maklerskie – uczestnicy KDPW.

Ma być szybko i bez papieru

Aby jak najbardziej uprościć proces rejestracji niepublicznych papierów wartościowych Krajowy Depozyt przygotował nowe rozwiązanie. Instrumenty wprowadzane do depozytu za pośrednictwem agenta emisji są rejestrowane za pomocą aplikacji udostępnionej na stronie internetowej Krajowego Depozytu.

Termin rejestracji papierów wartościowych można określić w formularzu aplikacyjnym i może nim być już następny dzień roboczy po dniu prawidłowego wypełnienia formularza. Zawarcie umowy o rejestrację w takim przypadku nie wymaga składania w Krajowym Depozycie żadnych dodatkowych dokumentów. Na podstawie informacji zawartych w formularzu KDPW nadaje także rejestrowanym papierom kody ISIN, CFI i FISN.

Nowy sposób rejestracji obligacji korporacyjnych i komunalnych, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych za pośrednictwem agenta emisji i poprzez internetową aplikację jest także dostępny (fakultatywnie) dla publicznych papierów wartościowych. Instrumenty, które nie będą wprowadzane do depozytu za pośrednictwem agenta emisji, będą rejestrowane na dotychczasowych zasadach.

Obligacje wyemitowane przed 1 lipca 2019 r. nie będą podlegały obowiązkowi rejestracji w KDPW. Emitenci mają możliwość ich dematerializacji i rejestracji w KDPW, ale jest to rozwiązanie dobrowolne. Podlegają one jednak obowiązkom informacyjnym: emitent jest zobligowany do przekazania do Krajowego Depozytu podstawowych informacji dotyczących emisji oraz terminów wykonania zobowiązań wynikających z papierów wartościowych do 31 marca 2020 r.

Bezpieczniej dla inwestora

Wszystkie podmioty biorące udział w procesie związanym z rejestracją niepublicznych papierów wartościowych podlegają nadzorowi ze strony KNF, co dodatkowo ma podnieść bezpieczeństwo samego procesu rejestracji, jak również dalszego obrotu.

Warto wspomnieć także o innej wprowadzonej zmianie, którą jest udostępnianie do publicznej wiadomości informacji o nieumorzonych obligacjach, listach zastawnych i certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez poszczególnych emitentów.

Informacje takie będą obejmowały zarówno emisje rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, jak również emisje rejestrowane poza systemem Krajowego Depozytu (w szczególności wyemitowane przed wprowadzeniem obligatoryjnej dematerializacji).

Tym samy informacje o tym, czy emitent papierów wartościowych wypłaca wynikające z nich świadczenia i czy terminowo wykupuje papiery wartościowe są dostępne publicznie. Dostęp do tej bazy jest bezpłatny i udostępniony przez KDPW pod adresem https://rze.info/.

AH