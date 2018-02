KAS: Od 1 stycznia 2017 r. zatrzymano 24 tys. nielegalnych automatów do gier

Między 1 stycznia 2017 roku a 31 stycznia 2018 roku Służba Celno-Skarbowa zatrzymała w całym kraju 24 tys. nielegalnych automatów do gier - poinformowała PAP Krajowa Administracja Skarbowa.

W informacji przekazanej PAP KAS zaznaczyła, że "w stosunku do takich urządzeń sąd orzeknie przepadek na rzecz Skarbu Państwa".

"Przy czym należy zaznaczyć, że sąd orzekając o przepadku automatów do gier na rzecz Skarbu Państwa od razu może zarządzić ich zniszczenie. Natomiast jeśli sąd tego nie uczyni, to stosownie do art. 30 § 5a Kodeksu karnego skarbowego sprzedaż automatów do gier jest dopuszczalna wyłącznie na rzecz podmiotów, które uzyskały koncesje albo zezwolenie na urządzanie gier. Jeżeli sprzedaż w takim przypadku nie dojdzie do skutku, to wówczas urządzenia te zostaną zniszczone" - przekazała KAS.

W myśl obowiązujących przepisów za nielegalną działalność związaną z grami na automatach grożą wysokie kary. Za urządzanie gier na automatach bez wymaganej koncesji kara wynosi 100 tys. zł od każdego automatu. Za nielegalne urządzanie gier hazardowych grozi też odpowiedzialność karno-skarbowa: kara grzywny, kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie te kary łącznie.

Według KAS zatrzymanie przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej automatów do gier "może wiązać się z popełnieniem przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 107d Kodeksu karnego skarbowego", który przewiduje wspomniane wyżej kary.

We wtorek Izba Administracji Skarbowej w Warszawie poinformowała, że od początku 2018 roku jej funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli maszyny do gier o szacunkowej wartości około 1 mln 710 tys. zł. Ostatnio do magazynów IAS w Warszawie trafiło np. 171 nielegalnych automatów.

1 kwietnia 2017 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o grach hazardowych. Nowela gruntownie zmieniła ustawę z 2009 roku oraz wprowadziła silną kontrolę państwa w obszarze gier na automatach. Zgodnie z nią m.in. automatami do gier zarządza Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, który jest spółką Skarbu Państwa. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

edytor: Sonia Sobczyk

pś/ son/