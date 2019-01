Jeff Bezos się rozwodzi. Jego żona może stać się najbogatszą kobietą świata

Jeff Bezos, najbogatszy człowiek świata i założyciel spółki Amazon, rozwodzi się z żoną. Para rozstaje się po 25 latach małżeństwa. Jeśli dojdzie do podziału majątku po połowie, MacKenzie Bezos zostanie najbogatszą kobietą na świecie.

Bezos poinformował o rozstaniu pary na Twitterze. Decyzja wkrótce byłego małżeństwa wywołała w mediach wiele spekulacji na temat podziału majątku. Ten zaś szacowany jest na prawie 137 mld dolarów. Jeśli dojdzie do równego podziału, Jeff i MacKenzie zostaną z „tylko” 68,5 mld dolarów na koncie. To sprawi, że Bezos straci swoją pozycję najbogatszego człowieka świata na rzecz Billa Gatesa, a sam spadnie na piąte miejsce w rankingu.

Jednak tam, gdzie straci mąż, zyska żona. Według wyliczeń Bloomberga , jeśli dojdzie do najbardziej kosztownego rozwodu w historii, MacKenzie Bezos stanie się najbogatszą kobietą świata. Teraz tytuł ten dzierży Francoise Bettencourt Meyers, wnuczka założyciela koncernu kosmetycznego L’Oreal. Jej majątek szacowany jest na 45,6 mld dolarów.

Wszystko wskazuje na to, że – jeśli małżonkowie nie podpisali intercyzy – dojdzie do równego podziału majątku. Bezosowie mieszkają bowiem w stanie Waszyngton, gdzie obowiązuje zasada, że po rozwodzie każda ze stron bierze połowę zgromadzonego w trakcie małżeństwa majątku. Dotyczy to zarówno nieruchomości, pieniędzy, jak i akcji.

MacKenzie Bezos jest z zawodu pisarką, prowadzi także fundację Bystander Revolution, walczącą z przemocą. Jeffa poznała w 1992 r., rok później byli już małżeństwem. W 1994 r. Bezos założył spółkę Amazon.

AŚ