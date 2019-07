Gwałtowny spadek kursu CCC

CCC opublikowało w poniedziałek po sesji wyniki sprzedaży. Skonsolidowane przychody CCC w czerwcu 2019 roku wyniosły 621,4 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 60 proc. - podała grupa w komunikacie. Na wtorkowej sesji kurs akcji, po początkowych wzrostach, zaliczył mocny spadek. Czy winni są grający na spadki CCC?

Początek wtorkowych notowań na akcjach CCC przebiega pod znakiem ogromnej zmienności. Po publikacji czerwcowych wyników sprzedaży na wtorkowym otwarciu kurs akcji CCC rozpoczął notowania od wyraźnych wzrostów. Na otwarciu za jedną akcję spółki trzeba było zapłacić 179,4 zł, co oznacza wzrost o 2,5%. Jednak zaraz potem kurs zaczął spadać, co przybrało tak gwałtowny rozmiar, że w ciągu 20 pierwszych minut sesji stracił na wartości blisko 10%.





W najniższym punkcie notowań transakcje na akcjach CCC zawierane było po kursie 162,1 zł. To oznacza spadek w stosunku do porannego maksimum o 9,7%. Potem na kursie CCC nastąpiło lekkie odbicie i przed godz. 10 kurs akcji spółki stabilizuje się w okolicach poziomu 165,5 zł, co oznacza spadek o 5,5% w stosunku do wczorajszego kursu odniesienia.

Tak nagłe zmiany kursu są zaskoczeniem dla inwestorów, szczególnie po opublikowanych dzień wcześniej wynikach spółki za czerwiec. Skonsolidowane przychody CCC w czerwcu 2019 roku wyniosły 621,4 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 60 proc. - podała grupa w komunikacie. Przychody za okres styczeń-czerwiec wyniosły 2,647 mld zł i były wyższe rdr o 37 proc.

W ostatnim czasie spółka poinformowała także o uruchomieniu w Polsce sklepu internetowego CCC, a do końca I kwartału 2020 roku ma uruchomić sklep online na 5 kolejnych rynkach, na których już działa.

Inwestorzy spekulują, że tak gwałtowna zmienność notowań spółki może mieć związek z krótkimi pozycjami, jakie mają na akcjach CCC aż trzy instytucje. Największą krótką pozycje na akcjach CCC posiada AQR Capital Management LLC i wynosiła ona 1,48% netto (% wyemitowanych akcji) na dzień 17 czerwca. Kolejną instytucją grającą na spadki CCC jest znany już z akcji CD Projektu Marshall Wace LLP, którego pozycja krótka netto wynosiła 0,81% na dzień 21 czerwca. Najmniejszą raportowaną krótką pozycję posiada Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. – na 13 czerwca wynosiła ona 0,5% netto.

Marshall Wace, po tym, jak w drugiej połowie kwietnia zmniejszył swoją krótką pozycję poniżej 0,5% kapitału CCC (zmian pozycji poniżej 0,5% nie trzeba raportować do KNF), ponownie zaczął ją odbudowywać w czerwcu. W sumie od 30 maja do 21 czerwca Marshall Wace powiększył krótką pozycję o 0,29%. W tym czasie kurs CCC na GPW pozostawał dość stabilny, w okolicach 150 zł, po czym rozpoczął lekkie wzrosty, które na początku dzisiejszej sesji osiągnęły swoje apogeum, po czym zostały gwałtownie zgaszone.

Na drugim biegunie jest AQR Capital Management LLC, który budował swoją krótką pozycję od połowy ubiegłego roku, zwiększając ją systematycznie z 0,5% w lipcu 2018 r. do 1,7% w połowie marca 2019 r. Część z tej pozycji została zbudowana powyżej poziomu 200 zł, część poniżej. Jednak od marca pozycja ta uległa pewnemu zmniejszeniu, na 17 czerwca instytucja raportowała jej wielkość na 1,48% netto.

Nowym podmiotem chcącym zarobić na spadkach CCC jest Connor, Clark & Lunn Investment Management, który po raz pierwszy zaraportował 0,5% pozycję 13 czerwca.

Marcin Dziadkowiak