Giełdowa mizeria ze szczyptą CD Projektu

Giełdowe danie zaserwowane inwestorom w poniedziałek składało się z ciężkostrawnej mizerii i sporej ilości czerwonego sosu. Słabego dania nie zdołała uratować nawet szczypta magii ze strony CD Projektu.

Poniedziałkowa sesja była słaba w wielu wymiarach. Po pierwsze jej wynik. Wprawdzie sWIG i mWIG zdołały zakończyć dzień na kosmetycznym plusie, to jednak WIG stracił 0,7 proc., a WIG20 aż 1,1 proc. Wynik ten sprawił, że nasz indeks należał dziś do grona najgorszych indeksów blue chipów notowanych na europejskich parkietach.

Fatalnie prezentowały się także obroty. Z tymi duży problem był już w zeszłym tygodniu, kiedy to cztery na pięć sesji zakończyło się obrotami na szerokim rynku niższymi niż 600 mln zł. To już obrazowało słabość GPW, dziś jednak poszliśmy krok "dalej". Obroty na szerokim rynku wyniosły bowiem ledwie 417 mln zł. Mizeria? Marazm? Porażka? Ciężko znaleźć słowo, które dobrze oddałoby to co dzieje się w ostatnich dniach na GPW...

Największe szczęście indeksu WIG20 to CD Projekt. Po pierwsze spółka ta wciąż śrubuje swoje historyczne maksima. Dziś urosła o 2,8 proc. i była zdecydowanie najlepszą spółką wśród blue chipów. Przy okazji producent "Wiedźmina" otarł się o 19 mld zł giełdowej kapitalizacji. Dla porównania, rok zaczynał z wyceną na poziomie 9,5 mld zł. Drugi aspekt, w którym CD Projekt poprawia statystyki WIG20, to obroty. Dziś był on najchętniej handlowaną spółką na GPW. Obroty na akcjach tej spółki sięgnęły 65 mln zł, w pojedynkę generował więc blisko 16 proc. obrotów, które udało się wypracować na szerokim rynku.

Obok CD Projektu, wśród dużych spółek wzrosty zanotowały tylko Jastrzębska Spółka Węglowa (+1,1 proc.), Alior (+ 0,82 proc.), Lotos (+0,56 proc.) i KGHM (+0,34 proc.). Kursy pozostałych 15 spółek z indeksu WIG20 znalazły się pod kreską. Najmocniej w dół poszły notowania PGNiG (-3,74 proc.). Ponad 3-proc. spadki zanotowały też Tauron, Cyfrowy Polsat i Eurocash, dla którego była to dziesiąta spadkowa sesja z rzędu.

Na szerokim rynku w górę o 1,28 proc. poszła giełdowa wycena Budimeksu. Wzrosły też notowania Polimeksu Mostostal (+4,47 proc.). Zgodnie z poniedziałkową zapowiedzią ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, wykonawca przy budowie np. dróg otrzyma pieniądze dopiero po zapłacie podwykonawcy. Szef MS przedstawił założenia projektu nowego prawa przeciw nadużyciom koncernów przy budowie dróg i autostrad.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks

Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3455,14 0,02 -0,15 -1,42 -2,01 -1,39 DAX Niemcy 12559,63 0,15 0,13 -3,47 -0,57 -2,77 FTSE 100 W.Brytania 7616,20 -0,60 -0,93 -0,23 3,22 -0,93 CAC 40 Francja 5422,71 -0,12 0,46 -1,44 3,58 2,07 IBEX 35 Hiszpania 9733,50 -0,01 -1,95 -1,19 -8,65 -3,09 FTSE MIB Włochy 21952,16 0,27 -0,37 -1,07 2,14 0,45 ASE Grecja 764,98 0,40 2,03 0,20 -10,68 -4,66 BUX Węgry 35541,29 -0,28 -0,38 -1,38 -1,04 -9,74 PX Czechy 1088,70 0,36 0,72 1,00 8,81 0,98 RTS INDEX (w USD) Rosja 1187,79 -0,13 -0,45 6,33 13,74 2,89 BIST 100 Turcja 90594,30 0,77 -8,72 -4,17 -13,86 -21,45 WIG 20 Polska 2154,98 -0,10 0,15 -2,18 -8,32 -12,44 WIG Polska 56557,00 -0,07 0,25 -1,97 -8,97 -11,28 mWIG 40 Polska 4205,05 -0,12 0,73 -3,13 -14,48 -13,25 Źródło: PAP

Adam Torchała