Fitch nie zmienił ratingu Polski

Agencja Fitch Ratings utrzymała ocenę wiarygodności kredytowej Polski bez zmian, na poziomie A- z perspektywą stabilną. Agencja odniosła się też do tzw. piątki Kaczyńskiego.



- Rating Polski odzwierciedla zdywersyfikowaną gospodarkę i silne fundamenty makroekonomiczne podtrzymywane przez zdrowe ramy polityki gospodarczej i silny sektor bankowy. Te czynniki równoważą niski poziom PKB na mieszkańca i wysoki dług zewnętrzny – tak swoją decyzję uzasadnili analitycy Fitcha.

Decyzja agencji nie była zaskoczeniem. Ekonomiści nie spodziewali się ani zmiany polskiego ratingu , ani jego perspektywy.

Stabilna perspektywa oznacza, że zdaniem agencji Fitch pozytywne i negatywne czynniki mogące wpłynąć na polski rating wzajemnie się równoważą. W dzisiejszym komunikacie analitycy wymienili je jeden po drugim. Na podwyżkę oceny możemy liczyć, jeżeli: a) redukcja relacji zadłużenia zagranicznego do PKB nadal będzie zmierzać w kierunku mediany wyniku państw z ratingiem A; konsolidacja fiskalna doprowadzi do obniżenia relacji długu do PKB; wzrost PKB przybliży nas do poziomu mediany dla państw z ratingiem A.



Analogicznie, z obniżeniem noty musimy się liczyć, jeżeli rządowi nie zmieści się z deficytem poniżej unijnego limitu 3 proc. PKB lub w średnim okresie nie ustabilizuje relacji długu do PKB oraz jeżeli polityka gospodarcza przełoży się na słabszą dynamikę PKB lub pogorszenie klimatu dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Deficyt nie przekroczy 3% PKB

W komentarzu do przeglądu polskiego ratingu Fitch pisze, że Polska w 2018 roku pozytywnie zaskoczyła wykonaniem budżetu, redukując deficyt do 0,5% PKB, co jest rezultatem lepszym od przeciętnej wśród krajów o ratingu „A”. Analitycy Fitcha wskazują na solidny wzrost dochodów państwa zrealizowany dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej oraz uszczelnieniu systemu podatkowego.

Fitch odniósł się także do tzw. piątki Kaczyńskiego. „Ogłoszony w lutym 2019 przedwyborczy pakiet fiskalny przyniesie pogorszenie tych osiągów. Zaproponowane działania obejmują różne transfery socjalne jak również cięcie podatku dochodowego dla niektórych pracowników i są oficjalnie szacowane na maksymalnie 60 miliardów złotych (2,5% PKB) w latach 2019-20. Rząd zamierza utrzymać deficyt budżetowy na poziomie 1,7% PKB w 2019, ale jeszcze nie przedstawił pełnych wyliczeń wpływów podatkowych i wydatków” – czytamy w piątkowym komunikacie prasowym.

Uwzględnienie zaproponowanego przez PiS pakietu fiskalnego wprawdzie nie zmieniło oceny wiarygodności kredytowej Polski, ale skutkowało podniesieniem przez Fitcha prognoz dla deficytu budżetowego. Agencja zakłada, że tegoroczne manko w kasie państwa zwiększy się z 2,0% do 2,2% PKB. Natomiast deficyt w 2020 roku zwiększy się do 2,8% względem 2,2% w poprzedniej prognozie. To istotna podwyżka prognoz polskiego deficytu budżetowego, ale zarazem Fitch nie oczekuje przekroczenia przez Polskę progu 3% deficytu w relacji do PKB.

W komunikacie nie zabrakło też wątku politycznego. Fitch przypomniał o napięciu na linii Polska-Komisja Europejska, choć przyznał, że nie ma ono negatywnych konsekwencji gospodarczych. Agencja zauważyła także, że scena polityczna przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i krajowego daleka jest od stabilizacji, ponieważ chociaż PiS wygrywa w sondażach (40 proc.) to po piętach depcze mu Koalicja Europejska (38 proc.).

Rating Polski w trzech głównych agencjach S&P Moody's Fitch AAA Aaa AAA AA+ Aa1 AA+ AA Aa2 AA AA- Aa3 AA- A+ A1 A+ A A2 (p. stabilna) A A- (p. stabilna) A3 A- (p. stabilna) BBB+ (p. stabilna) Baa1 BBB+ BBB Baa2 BBB BBB- Baa3 BBB- BB+ Ba1 BB+ BB Ba2 BB BB- Ba3 BB- B+ B1 B+ B B2 B B- B3 B- CCC+ Caa1 CCC+ CCC Caa2 CCC CCC- Caa3 CCC- źródło: Bankier.pl

Analitycy Fitcha ocenili, że w 2018 roku polska gospodarka osiągnęła szczyt cyklu koniunkturalnego. Mimo kłopotów w strefie euro Fitch podniósł prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski ze względu na zaproponowany pakiet fiskalny zwiększający konsumpcję od III kw. 2019 r. Za sprawą administracyjnego zamrożenie cen energii elektrycznej agencja znacząco obniżyła tegoroczną prognozę inflacji CPI: z 2,7% do 1,7%. Ale już w roku 2020 wzrost cen ma sięgnąć 2,5%.

Fitch nie spodziewa się także, aby NBP podniósł stopy procentowe w 2019 lub 2020 r. Wynika to zarówno z przewidywanej umiarkowanej inflacji, jak i zmiany prognoz agencji względem przyszłych działań EBC.

Następny regularny przegląd ratingu Polski odbędzie się 12 kwietnia i będzie on autorstwa S&P Global Rating. Tydzień później, w piątek 19 kwietnia na temat polskiego długu wypowie się agencja Moody’s.

Krzysztof Kolany

Michał Żuławiński